Zabójstwo 49-latki w lesie. Pilny apel policji! Śledczy szukają tych nagrań!

W niedzielę, po godzinie 12:00, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu opublikowała ważny komunikat dotyczący śledztwa w sprawie zabójstwa 49-letniej kobiety. Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do wszystkich kierowców, którzy w określonym czasie przejeżdżali przez konkretne rejony Kędzierzyna-Koźla i mogli zarejestrować coś istotnego na swoich kamerach samochodowych.

- Opolscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności w sprawie zabójstwa 49-letniej kobiety, do którego doszło 28 sierpnia 2026 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Śledczy zwracają się z apelem do kierowców posiadających kamery samochodowe, którzy w dniu 28 sierpnia 2026 r. w godz. 14.00 do godz 20.00 przejeżdżali przez teren osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu oraz pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta znajdujących się za osiedlem Żabieniec, a także rejonu centrum handlowego Odrzańskie Ogrody o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu i przekazanie nagrań z kamer samochodowych!

- zaapelowano w komunikacie opolskiej policji.

Jak skontaktować się ze śledczymi?

Każdy, kto posiada nagrania z kamer samochodowych z wymienionych rejonów lub zauważył coś podejrzanego, proszony jest o pilny kontakt z policją.

Dane kontaktowe:

Wydział Kryminalny KWP Opole

Telefon: 47 864 22 02

E-mail: [email protected]

Makabryczne odkrycie w lesie

Przypomnijmy, że do wstrząsającego odkrycia doszło w piątkowy wieczór. Około godziny 18:30 przypadkowy spacerowicz odnalazł ciało kobiety w zalesionym terenie w pobliżu miasta i natychmiast wezwał służby. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci z Kędzierzyna-Koźla oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pod nadzorem prokuratora.

- Wczoraj około godz. 18:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że spacerowicz na terenie zalesionego kompleksu w pobliżu Kędzierzyna-Koźla znalazł ciało kobiety. Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej z Kędzierzyna, jak i policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zabezpieczali wszelkie ślady. Czynności wykonywaliśmy pod nadzorem prokuratora do późnych godzin nocnych. Dziś zostały one wznowione. Wszystko po to, żeby zabezpieczyć jak najwięcej śladów, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia. Trwają też czynności, które zmierzają do ustalenia sprawcy tego zdarzenia

- przekazała w sobotę "Super Expressowi" asp. Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Prokuratura ujawnia szczegóły zbrodni

Prokuratura podzieliła się już pierwszymi, wstrząsającymi ustaleniami dotyczącymi zarówno tożsamości ofiary, jak i obrażeń, które doprowadziły do jej śmierci. Jak przekazał prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, kobieta zginęła od co najmniej trzech ciosów.

- Z udziałem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok oraz oględziny samego ciała denatki. W ten sposób stwierdzono, że zadano jej co najmniej trzy ciosy - w tym dwa powodujące rozległe obrażenia głowy. Rany mają charakter tłuczony

- przekazał TVN24 prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu prokurator Stanisław Bar.

Śledczy ustalili, że ofiarą jest mieszkanka pobliskiego osiedla. Według jednej z hipotez, kobieta została zaatakowana, gdy wyszła na spacer ze swoim psem.

- Wiemy, że ciało należy do mieszkanki pobliskiego osiedla. Najprawdopodobniej kobieta wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do jej zabójstwa

- powiedział TVN24 prokurator Stanisław Bar.

Prokuratura wstępnie wykluczyła tło seksualne zbrodni. Śledztwo wciąż trwa, a policja liczy, że nagrania od kierowców pomogą wpaść na trop mordercy.