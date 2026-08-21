Karol B. miał uwięzić i wykorzystać 11-letnią Patrycję. Dziewczynki szukała cała Polska

– Dzisiaj rusza proces w sprawie Karola B. On stoi pod zarzutem dwóch czynów: art. 200 par. 1 w związku z art. 12 par. 1 kodeksu karnego i art. 211 kodeksu karnego – przekazała prokurator Joanna Łuba.

Pierwszy z wymienionych przepisów dotyczy przestępstw seksualnych wobec osoby poniżej 15. roku życia. Drugi odnosi się do uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego wbrew woli osoby sprawującej nad nim opiekę.

Sąd zdecydował, że rozprawy nie będą dostępne dla publiczności ani przedstawicieli mediów. – Sąd wyłączył jawność ze względu na dobro pokrzywdzonej – wyjaśniła prokurator Joanna Łuba.

Na dwóch terminach rozpraw sąd zamierza przesłuchać łącznie 13 świadków. Zeznania mają złożyć m.in. matka i dziadkowie Patrycji, a także matka oraz brat oskarżonego. Wezwano również policjantów, szkolną pedagog i wychowawcę dziewczynki. Zaplanowano ponadto odtworzenie nagrań zabezpieczonych podczas śledztwa.

Karol B. składał już wyjaśnienia na etapie postępowania przygotowawczego. Nie wiadomo jednak, czy przed sądem pozostanie przy swojej wcześniejszej wersji.

– Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia, natomiast zobaczymy, czy zostaną podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem rozprawy – powiedziała prokurator.

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Zaginięcie 11-letniej Patrycji uruchomiło Child Alert

Patrycja zniknęła 13 maja ubiegłego roku. Wyszła z domu dziadków w Dziewkowicach w powiecie strzeleckim, lecz nie dotarła do swojego miejsca zamieszkania. Ponieważ policjanci uznali, że dziecku może grozić bezpośrednie niebezpieczeństwo, uruchomiono procedurę Child Alert. Wizerunek 11-latki został rozpowszechniony w całym kraju.

Poszukiwania zakończyły się 15 maja. Funkcjonariusze odnaleźli dziewczynkę w mieszkaniu Karola B. w Żorach. Według ustaleń śledczych 11-latka poznała mężczyznę przez internet, a następnie pojechała do niego pociągiem – najpierw do Gliwic, a później do Żor.

Prokuratura twierdzi, że oskarżony zatrzymał dziecko w mieszkaniu i dopuścił się wobec niego przestępstw o charakterze seksualnym. O odpowiedzialności Karola B. zdecyduje sąd.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki

Tak wyglądały poszukiwania 11-letniej Patrycji: