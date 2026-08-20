Pogoda dla Opola: 21-23 sierpnia

Koniec tygodnia w Opolu upłynie pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Mieszkańcy powinni przygotować się na spore wahania temperatury i opady deszczu, które szczególnie zaznaczą swoją obecność w środkowej części weekendu. Każdy dzień przyniesie zupełnie inne warunki, od ciepłego piątku po wyraźnie chłodniejszą niedzielę.

Ciepły, ale deszczowy początek weekendu

Piątek, 21 sierpnia, będzie najcieplejszym dniem weekendu w Opolu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 28 stopni Celsjusza, a najniższa temperatura w nocy utrzyma się na poziomie około 20°C. Mimo przyjemnych wartości na termometrach, aura nie będzie w pełni słoneczna. Prognozowane są słabe opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota pod znakiem intensywnych opadów

Sobota, 22 sierpnia, przyniesie załamanie pogody. To będzie najbardziej deszczowy i nieprzyjemny dzień weekendu. Prognozy wskazują na znaczące opady deszczu, które mogą pokrzyżować plany na spędzanie czasu na zewnątrz. Temperatura wyraźnie spadnie w porównaniu do piątku – maksymalnie odnotujemy około 23 stopnie, a minimalnie około 14°C. Dodatkowo nasili się wiatr, osiągając w porywach prędkość około 5 m/s.

Chłodna, ale sucha niedziela

Po deszczowej sobocie, niedziela 23 sierpnia przyniesie wreszcie koniec opadów. Niestety, uspokojenie aury odbędzie się kosztem temperatury, która spadnie jeszcze niżej. To będzie najchłodniejszy dzień weekendu. Maksymalna temperatura w Opolu sięgnie zaledwie około 19 stopni Celsjusza, a minimalna spadnie do około 13°C. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a wiatr osłabnie i wróci do prędkości około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Opolu?

Zmienna pogoda będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Ciepły piątek, mimo niewielkich opadów, wciąż stwarza okazję do aktywności na świeżym powietrzu. Sobota to z kolei dzień, który warto przeznaczyć na nadrobienie zaległości kulturalnych w obiektach zamkniętych lub po prostu na odpoczynek w domu. Niedziela, choć chłodna, dzięki brakowi deszczu znów pozwoli wyjść na zewnątrz. Będzie to dobra okazja na spacer, jednak warto pamiętać o cieplejszym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather