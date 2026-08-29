Kobieta zamordowana w lesie w Kędzierzynie-Koźlu! Wyszła tylko na spacer

Wyszła na spacer z psem i już nie wróciła. Zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu

Do tego makabrycznego odkrycia doszło w piątek, 28 sierpnia. Około godz. 18.30 mężczyzna spacerujący po lesie w Kędzierzynie-Koźlu zauważył ciało kobiety i zawiadomił policję. Na miejsce przyjechali policjanci z Kędzierzyna-Koźla oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Pod nadzorem prokuratora rozpoczęli oględziny i zabezpieczanie śladów. Śledczy ustalili tożsamość zmarłej. To około 40-letnia mieszkanka pobliskiego osiedla Żabiniec.

Jak przekazał „Faktowi” prok. Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, na ciele kobiety stwierdzono trzy rany tłuczone głowy. Dwie z nich były bardzo rozległe. Zdaniem śledczych charakter obrażeń wskazuje, że kobieta została zamordowana. – O charakterze ran i mechanizmie śmierci oczywiście wypowie się biegły patomorfolog, którego prokurator już powołał – powiedział prok. Bar.

Sprawca pozostaje na wolności. Nie wiadomo, kto zamordował 40-latkę

Według dotychczasowych ustaleń kobieta najprawdopodobniej wyszła z domu na spacer z psem. To właśnie wtedy miało dojść do zabójstwa. Jej mąż przebywa obecnie za granicą, gdzie pracuje.

Motyw zbrodni pozostaje nieznany. Prokuratura podała jednak, że napaść na tle seksualnym jest mało prawdopodobna. W sobotę śledczy ponownie pojawili się w lesie. Szukali kolejnych śladów, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i doprowadzić do sprawcy.

Na razie nikt nie został zatrzymany. Śledczy próbują odtworzyć ostatnie chwile życia kobiety i ustalić, z kim mogła mieć kontakt przed śmiercią. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Sonda Czy czujesz się w swojej miejscowości bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Staropolskie wyrazy. Wiesz, co znaczyły? Abszytować to dopiero początek Pytanie 1 z 10 No to zaczynamy od owego "abszytowania", które w wojsku było związane z: awansami dymisjami karnymi pracami (np. w kuchni, toaletach) Następne pytanie