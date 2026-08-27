Pogoda w Opolu: 28-30 sierpnia

Pogoda w Opolu w ostatni weekend sierpnia (28-30 sierpnia) będzie daleka od stabilnej. Mieszkańców czeka prawdziwa karuzela temperatur, z bardzo ciepłym początkiem, wyraźnie chłodniejszą i deszczową sobotą, a następnie ponownym, niemal letnim ociepleniem w niedzielę. Różnice w temperaturach między poszczególnymi dniami będą na tyle duże, że warto dobrze zaplanować aktywności, bo aura w każdy z tych dni będzie zupełnie inna.

Ciepły i suchy piątek w Opolu

Piątek, 28 sierpnia, przywita mieszkańców Opola niemal letnią pogodą i będzie najcieplejszym dniem weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 29 stopni Celsjusza, co w połączeniu z umiarkowanym zachmurzeniem stworzy bardzo przyjemne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Nocą temperatura spadnie do komfortowych 16 stopni. Tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Warto jednak zwrócić uwagę na nieco silniejszy wiatr, którego średnia prędkość wyniesie blisko 5 m/s.

Sobota przyniesie załamanie pogody

W sobotę, 29 sierpnia, aura w Opolu zmieni się diametralnie i pokaże zupełnie inne oblicze. Ten dzień przyniesie nagłe i wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 21 stopni, co będzie odczuwalną, kilkustopniową różnicą w porównaniu z piątkiem. Dodatkowo prognozowane są słabe, ale mogące być uciążliwe opady deszczu. Noc również będzie chłodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 15 stopni. Wiatr nieco osłabnie, a jego średnia prędkość spadnie do około 4 m/s.

Powrót ciepła w niedzielę

Niedziela, 30 sierpnia, zrekompensuje sobotnie załamanie pogody i znów przyniesie wysokie temperatury. Słupki rtęci w Opolu ponownie poszybują w górę, a w ciągu dnia termometry wskażą około 28 stopni Celsjusza. Mimo ciepła, niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami, więc nie należy spodziewać się pełnego słońca. Najważniejszą informacją jest jednak brak opadów. Wiatr wyraźnie się uspokoi, wiejąc z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie jeszcze większe.

Jak zaplanować weekend w Opolu?

Zmienna aura w Opolu sprawia, że plany na weekend warto precyzyjnie dostosować do prognozy. Ciepły i suchy piątek to doskonała okazja na wykorzystanie popołudnia na świeżym powietrzu. Również niedziela, mimo chmur, będzie sprzyjać spacerom czy spotkaniom w plenerze. Z kolei deszczowa i znacznie chłodniejsza sobota może być dobrym momentem na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie lub wyjście do kawiarni. Jeśli ktoś mimo wszystko planuje sobotnie aktywności na zewnątrz, parasol okaże się niezbędnym elementem wyposażenia.

Dane pogodowe: OpenWeather