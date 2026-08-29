Areszt dla 19-latka po śmierci kibica Hutnika. Tragiczny finał pobicia na os. Willowym

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-29 16:20

Krakowski sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w brutalnym pobiciu na osiedlu Willowym. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Kolejni zatrzymani czekają na ekstradycję ze Słowacji.

Policjant w niebieskich rękawiczkach zdejmuje kajdanki z zatrzymanego 19-latka. O szczegółach sprawy przeczytasz na SE.
Autor: KWP Kraków/ Materiały prasowe

Areszt za śmierć 36-latka. Pobicie na os. Willowym w Krakowie

Rzecznik krakowskiej Prokuratury Okręgowej Tomasz Waszczuk potwierdził w sobotę, że sąd przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie 19-latka, podejrzanego o udział w krwawym zdarzeniu na krakowskim osiedlu Willowym. Zatrzymania dokonano wcześniej w jednym z nowohuckich mieszkań. Śledczy postawili nastolatkowi zarzut uczestnictwa w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.

Tragedia rozegrała się na os. Willowym. Zarejestrowany monitoring ukazuje moment, w którym grupka napastników rzuciła się na 36-latka. Pobitego i ciężko rannego mężczyznę odnalazł przypadkowy przechodzień. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że życia ofiary nie udało się uratować pomimo reanimacji w karetce.

Śmierć "Yankesa". Policja bada trop pseudokibiców po zabójstwie kibica Hutnika

Zmarły 36-latek był kibicem Hutnika Kraków i zawodnikiem sekcji bokserskiej, posługiwał się pseudonimem „Yankes”. 

W piątkowym komunikacie policja poinformowała o ujęciu łącznie czterech osób, które miały brać bezpośredni udział w napaści. Poza wspomnianym 19-latkiem to także trzej mężczyźni zatrzymani na Słowacji. Ich zatrzymanie było możliwe dzięki Europejskiemu Nakazowi Aresztowania.

Dwóch pełnoletnich podejrzanych schwytanych za południową granicą usłyszało zarzuty udziału w pobiciu z wykorzystaniem niebezpiecznego przedmiotu. Śledczy oczekują obecnie na ich sprowadzenie do kraju i przekazanie stronie polskiej.

W toku dochodzenia ujęto też 16-latka, którego podejrzewa się o powiązania z tą sprawą. Sąd do spraw rodzinnych rozpoczął odpowiednią procedurę i wydał decyzję o umieszczeniu nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Krakowski Komendant Wojewódzki Policji powołał dozbadania tej sprawy specjalny zespół śledczy. W jego skład weszli funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej i miejskiej, a wsparcia udzielają im specjaliści z CBŚP oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

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