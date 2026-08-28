Nowy rok szkolny z miłą niespodzianką. MEN zaszalało!

Rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się we wtorek, 1 września. Początek roku szkolnego oznacza dla uczniów powrót do codziennego rytmu: porannego wstawania, lekcji, prac domowych i sprawdzianów. W kalendarzu są jednak daty, na które wielu z nich czeka szczególnie. Dłuższe przerwy pozwalają odpocząć od szkolnych obowiązków, spędzić więcej czasu z rodziną i nabrać sił do kolejnych miesięcy nauki. MEN opublikował kalendarz roku szkolnego 2026/2027.

Kiedy dni wolne od szkoły? Najważniejsze terminy

Najbliższy rok szkolny przyniesie kilka takich okazji. Uczniowie będą mogli liczyć między innymi na odpoczynek w okresie Bożego Narodzenia, ferie zimowe oraz przerwę wiosenną. Najdłużej wyczekiwane pozostaną jednak wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. Szczegółowe terminy dni wolnych przedstawiamy w galerii.

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Dni wolne w roku szkolnym 2026/2027 - szczegóły w galerii:

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