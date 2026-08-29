Nowy rozkład jazdy kolei w Małopolsce. Te zmiany mogą zaskoczyć pasażerów

Nowy rozkład jazdy Kolei Małopolskich. Zmiany od 30 sierpnia

Koleje Małopolskie od niedzieli zmieniają rozkład jazdy. Korekta będzie obowiązywać do 24 października. Powodem zmian są przede wszystkim prace modernizacyjne prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Najważniejsze zmiany obejmą linię kolejową nr 8 między Krakowem a Sędziszowem. Główna część modernizacji na tym odcinku dobiegła końca, dlatego od niedzieli pociągi znów będą mogły jeździć po obu torach.

Oznacza to powrót w ciągu dnia niemal wszystkich połączeń Kolei Małopolskich, które w ostatnich tygodniach zastępowały autobusy. Na swoje podstawowe trasy wrócą też pociągi dalekobieżne. W czasie prowadzonych prac były one kierowane objazdami.

W nocy nadal komunikacja zastępcza

Prace na trasie Kraków–Sędziszów jednak jeszcze się nie zakończyły. Będą kontynuowane nocami, kiedy na torach jest mniejszy ruch. Dlatego ostatni pociąg Kolei Małopolskich jadący w stronę Sędziszowa oraz pierwszy jadący w kierunku Krakowa nadal będą zastępowane autobusami.

Okresowe utrudnienia mogą pojawiać się również na innych liniach. Zaplanowano remonty, które w większości będą wykonywane w godzinach nocnych. Koleje Małopolskie informują, że w wybrane dni takie ograniczenia mogą wystąpić na większości obsługiwanych przez przewoźnika tras.

W rozkładzie pozostają również połączenia sezonowe. „Beliansky Expres” z Muszyny do słowackiego Popradu będzie kursował w weekendy do 13 września. Natomiast „Włóczykij”, jeżdżący między Jasłem a Krynicą-Zdrojem, pozostanie na trasie do 20 września.