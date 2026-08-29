Wisła Kraków znów lepsza w swojej twierdzy! Poszukaj się na zdjęciach kibiców z meczu z Wieczystą

Wisła Kraków - Wieczysta Kraków, czyli derby przy Reymonta

Wieczysta Kraków miała już (nie)przyjemność rozegrać jedne derby w sezonie 2026/27. Jeszcze wtedy drużyna Kazimierza Moskala przegrała 2:3 na stadionie Cracovii. Teraz przyszła kolej na rywalizację z bardziej utytułowaną sąsiadką, która zresztą pożycza Wieczystej swój stadion na mecze ligowe. Spotkanie wzbudzało niemałe emocje. Był to pierwszy mecz po deklaracji Jarosława Królewskiego, który zadeklarował, że idzie na wojnę z bandytami.

- Od najbliższej kolejki przy R22 wszelkie transparenty i inne elementy z hasłami „anty”, „PDW” czy „Młoda/Stara/Podstarzała/W średnim wieku Ferajna” - w tym również tego typu koszulki i inne - nie będą dopuszczone na żadną z trybun, a te wniesione zostaną usunięte ze stadionu Wisły Kraków natychmiast wraz z ich właścicielami - podkreślił Królewski.

Jakie transparenty się pojawią? Czy jeśli nie spodobają się władzom "Białej-Gwiazdy", to będzie ostra reakcja? Te pytania pojawiały się przed meczem coraz częściej. My liczyliśmy jednak przede wszystkim na ogromne emocje na boisku. Nie zawiedliśmy się - a kontrowersyjnych transparentów tym razem zabrakło! Obie ekipy są w tym sezonie gwarantem bramek. Mają swoje problemy, ale przede wszystkim w defensywach. Wieczystą do boju prowadził nowy trener - Chorwat Zeljko Kopić, który na tym stanowisku zastąpił Kazimierza Moskala. Zadaniem przybysza z Bałkanów jest wyciągnięcie drużyny ze strefy spadkowej.

Co się okazało? Wisła wygrała derbowy mecz 2:0 i w trzecim domowym spotkaniu odniosła trzecie zwycięstwo. Do przerwy mieliśmy wynik 0:0. Marcel Łubik (Wisła) sparował na poprzeczkę bardzo groźny strzał Kolourisa, w odpowiedzi Cavlina zastopował Youana. Potem było już 1:0 dla Wisły. Julius Erthaler znakomicie dośrodkował z prawej strony i Jordi Sanchez wykorzystał idealną sytuację. To jego szósty gol w sezonie. 1:0 dla Wisły było dzięki temu w 54 minucie. 2:0 było w 80 minucie, kiedy Jeremy Guillemenot wykonał kapitalny strzał z dystansu.

Twierdza przy ul. Reymonta jest utrapieniem dla rywali, a na trybunach ponownie zasiadł komplet widzów. Wieczysta na razie wygląda jak drużyna z wieloma indywidualnościami, ale bez zespołu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami z meczu Wisła - Wieczysta! Poszukajcie się na materiałach z trybun!

65