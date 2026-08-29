Trzaskowski pokazał nowe wieżowce w stolicy. Zdradził za dużo?

Tak będą wyglądały nowe wieżowce w Warszawie

- Kto nie uwielbia makiet? Na nich wszystko widać, fajnie się nimi pobawić. Ale tak naprawdę to jest poważna sprawa. Przez ostatnie lata nic mnie bardziej nie denerwowało, niż wygląd ścisłego centrum Warszawy. Warszawa nam wypiękniała właściwie wszędzie, w każdym miejscu, a centrum pozostawało takie samo. Radykalnie to zmieniamy – zapowiada prezydent Warszawy i na nagraniu opublikowanym w sieci pokazuje na makiecie, jak zmienia się ścisłe centrum.

Gdy mówi o zmianach na Złotej, Zgody, Chmielnej i w przyszłości na Kruczej i na ul. Emilii Plater, uwagę przykuwają wieżowce wokół Pałacu Kultury i Nauki. Na niej możemy dostrzec kilka nowych drapaczy chmur – m.in. wieżę Roma Tower i wysokościowiec kolejarzy nad tunelem średnicowym obok Varso Tower. - Gdy patrzymy na panoramę Warszawy, to widzimy, że mamy już swój Manhattan. Mamy Manhattan i mamy niższą zabudowę, która koresponduje z zabudową starej i modernistycznej Warszawy z lat 60 i 70 – prezydent pokazuje wieże od strony Woli i niską zabudowę od strony ul. Marszałkowskiej.

Jeszcze do niedawna w planach miasta było sporo nowych drapaczy chmur - Od strony ul. Emilii Plater miały powstać trzy wieże. Dwa bardzo wysokie przy samej Sali Kongresowej, trzeci trochę niższy na wysokości Dworca Centralnego, a kolejny – nieco ponad stumetrowy - na wysokości stacji Metra Centrum.

Trzy kolosy wyrosną w centrum

Na makiecie pokazywanej przez Trzaskowskiego widać to, co zapowiadała na łamach „Super Expressu” była wiceprezydent Renata Kaznowska – wieżowce z bezpośredniego otoczenia PKiN zniknęły. Wzdłuż ul. Emilii Plater będzie zabudowa tylko do 30 m. - Ja nigdy nie byłam fanką tych wieżowców. Zbiegły się tu rekomendacje trzech podmiotów: miasta, wojewódzkiego konserwatora zabytków i mazowieckiego biuro planowania przestrzennego, które również oczekiwały obniżenia wysokości zabudowy – tłumaczyła nam jesienią ubiegłego roku Renata Kaznowska.

Pozostały natomiast trzy nowe wieże poza obrębem działek Pałacu Kultury. Są to:

170-metrowy apartamentowiec Roma Tower u zbiegu Nowogrodzkiej i ul. Emilii Plater,

u zbiegu Nowogrodzkiej i ul. Emilii Plater, drapacz chmur (do 180 m) obok wieżowca Varso Tower,wzdłuż Al. Jerozolimskich

kolejny wieżowiec (180 m) obok Złotej 44.

Te wieżowce z makiety uwzględnione są już w projekcie Planu Ogólnego dla Warszawy, który ma być uchwalony w tym roku.

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