Handel dziećmi w Warszawie? Poseł grzmi i grozi prokuraturą

Pomoc rodzicom, czy handel dziećmi?

Między 12 a 13 września w Warszawie odbyć ma się specjalna konferencja dotycząca macierzyństwa zastępczego. Jej organizatorem ma być ukraińska klinika BioTexCom, specjalizująca się w leczeniu bezpłodności i pomocy parom, które chcą zostać rodzicami.

Poza standardowymi in vitro, klinika w swoim cenniku oferuje również usługi surogacji, czyli praktyki, w której kobieta zachodzi w ciążę, z myślą oddania dziecka po porodzie docelowym rodzicom. W Polsce, w odróżnieniu od większości krajów Unii Europejskiej, praktyka ta nie jest uregulowana prawnie.

Ceny usług surogacji oferowanych przez klinikę zaczynają się od ok. 40 tys. euro. Pakiet „vip”, kosztuje 65 tys. euro.

Właśnie ten fakt wzbudził falę kontrowersji na polskiej prawicy, do której dołączyli się również politycy. Sprawę nagłośniła stołeczna „Gazeta Wyborcza”. Jak czytamy wcześniej, w formularzu, którego wypełnienie jest konieczne do możliwości uczestniczenia w konferencji, podany był m.in. dokładny adres. Jednak ze względu na krytykę i apele środowisk pro-life, organizatorzy zdecydowali się tę informację usunąć.

Sprawa została zgłoszona prokuraturze

W związku z zapowiadanym wydarzeniem do Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jego autor, poseł PiS-u Michał Wójcik, domaga się sprawdzenia, czy przedstawianie komercyjnej oferty podczas spotkania może naruszać polskie prawo.

W rozmowie z „Super Expressem” prok. Aneta Urbanik-Urjasz przyznaje, że zawiadomienie zostało złożone na początku tygodnia, 24 sierpnia.

- Wniosek skierowano do właściwego wydziału tutejszej jednostki celem rozpoznania. Teraz musimy poddać wniosek wnikliwej analizie - dodaje prokurator. Sam zainteresowany pochwalił się swoimi działaniami we wpisie na platformie X.

Złożenie zawiadomienia nie oznacza jednak, że do przestępstwa rzeczywiście doszło. Prokuratura musi najpierw ocenić przekazane materiały i ustalić, czy istnieją podstawy do rozpoczęcia postępowania. Dopiero w toku ewentualnych czynności można byłoby stwierdzić, jaki charakter ma planowane wydarzenie i czy konkretne działania organizatorów podlegają przepisom karnym.

Surogacja w Polsce nie jest zakazana, lecz przeciwnicy konferencji próbują uderzyć w wydarzenie od innej strony, sugerując, że będzie ono platformą do propagowania handlu dziećmi. To z kolei jest jak najbardziej karalne. Taką narrację przyjęło m.in. Radio Maryja.

Klinika nie zabrała głosu

Przeciwko organizacji warszawskiego spotkania wystąpiły również organizacje społeczne. Jedna z nich, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, napisała również list otwarty do ministerstwa zdrowia, żądając wyjaśnień od szefowej resortu, Jolanty Sobierańskiej-Grendy wyjaśnień oraz ustosunkowania się do komercjalizacji surogacji w Polsce.

Klinika do tej pory nie zabrała oficjalnego głosu w tej sprawie. Wydarzenie na ich stronie internetowej jest nadal aktualne.

Morderstwo przy ul. Fatimskiej

Jeszcze dziś na stole Prokuratora Okręgowego w Warszawie znajdzie się zawiadomienie dotyczące targów surogacji w Warszawie. Walczymy. @pisorgpl pic.twitter.com/kjy7E8pzrG— Michał Wójcik🇵🇱 (@mwojcik_) August 24, 2026