Sąd sprzeciwia się szkole na Odolanach. Burmistrz wysyła ich do okulisty

Szkoła na Odolanach kością niezgody urzędników i sądu

Kilka tygodni temu, 13 sierpnia, wolscy urzędnicy w końcu otrzymali zgodę na budowę szkoły podstawowej wraz z przedszkolem na Odolanach. Placówka miałaby stanąć na miejskiej działce, przy skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza i ul. Ordona. Dzień później, inwestor wystąpił o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonywalności. Prezydent Trzaskowski ten wniosek uwzględnił.

Dzięki uzyskanemu wcześniej rygorowi, dzielnica nie musiałaby czekać na ostateczne zakończenie postępowania administracyjnego, aby rozpocząć wczesny etap prac.

- Wydanie takiego rygoru pozwoliłoby nam oczyścić działkę i przygotować ją pod docelowe prace budowalne, jak np. złożenie wniosku o wycinkę znajdujących się na niej drzew - mówi w rozmowie z „Super Expressem” Marcin Jakubik, rzecznik prasowy Woli.

To pierwsze, pomniejsze „zwycięstwo” w walce z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (WSA), który od początku ogłoszenia inwestycji zdecydowanie sprzeciwia się jej finalizacji. Urzędnicy nie musieli jednak długo czekać na kolejny cios ze strony sądu. Za wszelką cenę nie chcą oni dopuścić, aby szkoła została wybudowana tuż przy ich siedzibie.

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WSA nie daje za wygraną. Szkoły i dzieci nie chce

25 sierpnia WSA skierował zażalenie do wojewody mazowieckiego za pośrednictwem prezydenta Warszawy. Sąd domaga się uchylenia w całości postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności. Alternatywnie wnosi o stwierdzenie jego nieważności jako wydanego, zdaniem WSA, z rażącym naruszeniem prawa.

WSA chce także, aby wykonanie pozwolenia na budowę zostało wstrzymane do czasu rozpatrzenia zażalenia. WSA przekonuje, że nie wykazano realnego i konkretnego interesu społecznego wymagającego natychmiastowego rozpoczęcia inwestycji. Takie argumenty jak zapewnienie dzieciom miejsc do nauki czy potencjalnego schronienia (szkoła mogłaby funkcjonować jako takowe), są zdaniem WSA jedynie pozorne.

– Wszystkim urzędnikom sądowym, którzy nie widzą potrzeby zbudowania miejsca schronienia w pobliżu naszej nowej placówki oświatowej, mogę odpowiedzieć tylko jedno: do okulisty – komentuje burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski.

Szkoła zablokuje rozbudowę sądu?

WSA argumentuje, że planowana inwestycja będzie bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie sądu. W zażaleniu pojawia się także kwestia możliwości rozbudowy jego siedziby. Postawienie szkoły na sąsiedniej działce miałoby, według sądu, uniemożliwić realizację takich planów.

Warto tutaj wyjaśnić, że WSA miały możliwość złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, nawet na działce należącej do miasta. Warunkiem jest to, że w danym miejscu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rozbudowa siedziby sądu mogłaby być takim celem publicznym.

– Ze zdumieniem i niezrozumieniem przyjąłem fakt, że WSA postanowił odwołać się od wydanego pozwolenia na budowę budynku nowej szkoły. Sąd chce dalej blokować budowę tak potrzebnej nowej szkoły na Odolanach – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – WSA chciałby rozbudować się na nieruchomości, której nawet nie jest właścicielem. Działka, na której chcemy budować nową szkołę, jest własnością miasta stołecznego Warszawy – zaznacza samorządowiec.

Obecnie władze dzielnicy przygotowują się do ustosunkowania wobec treści zażalenia WSA. Wiele wskazuje na to, że konflikt o szkołę za 750 dzieci szybko się nie skończy.

W środku szkoła, przedszkole i biblioteka

Nowy budynek przy ul. Jana Kazimierza i Ordona ma być filią Szkoły Podstawowej nr 403. Zaplanowano w nim miejsca dla 650 uczniów klas I-III oraz setki przedszkolaków.

W kompleksie mają znaleźć się również sala gimnastyczna, stołówka z kuchnią, pomieszczenia administracyjne i filia Biblioteki Publicznej. Projekt przewiduje place zabaw, ogród deszczowy oraz boiska do koszykówki i piłki nożnej.

Pod ziemią zaplanowano garaż, który w sytuacji zagrożenia miałby pełnić funkcję miejsca doraźnego schronienia. Cały obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.