Rekrutacja na studia trwa

Choć składanie papierów na studia kojarzy się z lipcem, to okazuje się, że w wielu miejscach w Polsce rekrutacje nadal trwają. Już ostatnio pisaliśmy o tym, że druga tura trwa m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim - Druga tura rekrutacji na UJ. Na tych kierunkach są wolne miejsca oraz na Uniwersytecie Gdańskim - Druga tura rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim. Tutaj nadal można składać papiery. Wiemy już jednak, że w tej samej sytuacji znalazła się uczelnia z Warszawy. Na UW również ruszyli z drugą turą rekrutacji, więc osoby, które nie złożyły papierów w lipcu, mogą zrobić to teraz.

Druga tura rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim

Na jakie kierunki nadal można zapisać się na Uniwersytecie Warszawskim? Sprawdziliśmy to na oficjalnym systemie rekrutacyjnym uczelni i okazuje się, że w przypadku studiów pierwszego stopnia miejsc pozostało wiele. Szczegóły oraz nazwy kierunków, na które można aplikować zamieszczamy poniżej w galerii.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu można składać papiery. Te kierunki na UW czekają na studentów [LISTA]

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Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski powstał w 1816 roku z inicjatywy cara Aleksandra I. Początkowo działał jako Królewski Uniwersytet Warszawski i miał pięć wydziałów. Po powstaniu listopadowym uczelnia została zamknięta przez władze rosyjskie, a później kilkukrotnie zmieniała formę działalności.

Polskojęzyczny Uniwersytet Warszawski ponownie otwarto w 1915 roku, a po odzyskaniu niepodległości stał się największą uczelnią II Rzeczypospolitej. Podczas II wojny światowej został zamknięty, jednak jego pracownicy i studenci prowadzili tajne nauczanie. Po wojnie UW wznowił działalność i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce.

Druga tura rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim. Wolne miejsca [LISTA]

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