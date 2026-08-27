Polska kinematografia pogrążona w smutku. Nie żyją Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki

Nie żyją Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Monolith Films żegna swoich współpracowników

Informację o śmierci Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego przekazał w środę, 26 sierpnia Monolith Films. Firma opublikowała w mediach społecznościowych pożegnalny wpis, w którym obu mężczyzn nazwała filarami firmy i przypomniała ich wkład w rozwój polskiego rynku filmowego.

- Pogrążeni w smutku żegnamy dwa filary naszej firmy. Odeszli od nas Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Mieliśmy ogromne szczęście Was znać i kształtować z Wami polski rynek filmowy. Dziękujemy za wszystkie wspólne momenty, za Waszą mądrość, życzliwość i ogromne poczucie humoru, które na zawsze pozostaną częścią historii Monolith Films - czytamy we wpisie.

Mariusza Łukomskiego pożegnał również Polski Instytut Sztuki Filmowej, z którego Radą producent był związany przez wiele lat. Instytut podkreślił jego ogromne znaczenie dla polskiej kinematografii i branży filmowej.

- Z ogromnym żalem i głębokim smutkiem żegnamy Mariusza Łukomskiego – członka Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wybitnego producenta oraz założyciela i wieloletniego prezesa Monolith Films- napisano w kanałach społecznościowych PISF-u.

Mariusz Łukomski był jednym z najważniejszych ludzi polskiej branży filmowej

Mariusz Łukomski przez lata należał do czołowych postaci polskiego rynku audiowizualnego po 1989 roku. Jako twórca Monolith Films rozwijał niezależną dystrybucję i odpowiadał za wprowadzenie do polskich kin setek zagranicznych produkcji. Jednocześnie jako producent i koproducent angażował się w rozwój rodzimego kina.

- Jako pionier niezależnej dystrybucji i twórca potęgi Monolith Films wprowadził do polskich kin setki wybitnych tytułów kina światowego, a jako producent aktywnie rozwijał i wspierał rodzimą kinematografię. Jego wiedza, biznesowa odwaga oraz wieloletnia praca w Radzie PISF miały ogromny wpływ na kształt i profesjonalizację polskiej branży filmowej - zaznaczono.

W dorobku producenckim i koproducenckim Łukomskiego znalazło się wiele znanych polskich filmów. Był związany m.in. z produkcjami „Generał Nil”, „Różyczka”, „Wenus w futrze”, „Kamienie na szaniec”, „Ach śpij, kochanie”, „Ukryta sieć”, „Różyczka 2”, „Biała odwaga” oraz „Dalej jazda!”.

PISF odniósł się także do śmierci Ryszarda Pawlickiego, podkreślając, że przez wiele lat miał on istotny udział w tworzeniu i rozwoju rynku dystrybucji kinowej w Polsce.

- To podwójnie bolesny moment dla środowiska filmowego. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy również wiadomość o odejściu Ryszarda Pawlickiego – cenionego i zasłużonego dystrybutora filmowego, który przez dekady z oddaniem współtworzył polski rynek kinowy - dodano na stronie PISF.

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