Finał Top of the Top Sopot Festival 2026. Dziś Lady Pank, Dżem, Maryla Rodowicz i Young Leosia

Za nami trzy dni festiwalowych emocji, walka o Bursztynowego Słowika oraz koncerty największych nazwisk polskiej sceny. Na zakończenie organizatorzy wyraźnie zmieniają klimat. Będzie dużo gitar, klasyków polskiego rocka, a później muzyczne spotkania, których na pierwszy rzut oka trudno byłoby się spodziewać na jednej scenie.

Top of the Top Sopot Festival 2026 – kto wystąpi 27 sierpnia?

Finał rozpocznie koncert "Top of the Rock". Jak sama nazwa wskazuje, tym razem najważniejsze będą gitary i artyści, którzy zapisali się w historii polskiego rocka. Na scenie wystąpią:

Lady Pank

Perfect & Łukasz Drapała

Małgorzata Ostrowska

Kobranocka

IRA Trio

Dżem

Mirosław Kalisiewicz

Tomasz Lipiński

Arek Jakubik i Dr. Misio

Koncert poprowadzą Klaudia El Dursi i Mateusz Hładki.

Już sam skład wygląda jak podróż przez kilka dekad polskiego rocka. Są zespoły, których największe przeboje pamiętają jeszcze słuchacze wychowani w latach 80., ale także artyści, którzy nadal regularnie koncertują i przyciągają kolejne pokolenia fanów.

Lady Pank i Dżem. Tych przebojów nie trzeba przedstawiać

Jednym z najmocniejszych punktów finału będzie z pewnością występ Lady Pank. Zespół ma repertuar idealnie skrojony pod wielką festiwalową scenę. "Mniej niż zero", "Kryzysowa narzeczona", "Zawsze tam, gdzie ty" czy "Tańcz głupia, tańcz" to utwory, przy których publiczność właściwie nie potrzebuje zachęty do wspólnego śpiewania. Podobnie jest z Dżemem. To grupa, której piosenki od dekad funkcjonują daleko poza środowiskiem rockowych fanów. Jeśli wieczorem zabrzmią największe klasyki grupy, Opera Leśna może zamienić się w jeden wielki chór.

Perfect wraca w nowej odsłonie

W programie znalazł się również Perfect & Łukasz Drapała. To szczególnie ciekawy punkt wieczoru, bo repertuar Perfectu należy do najbardziej rozpoznawalnych w historii polskiego rocka, a jednocześnie zespół funkcjonuje dziś w zupełnie innej rzeczywistości niż w czasach swoich największych sukcesów. Obecność Łukasza Drapały sprawia, że będzie to raczej nowe spojrzenie na doskonale znane piosenki niż próba odtworzenia dawnych koncertów jeden do jednego. W przypadku takich utworów jak "Autobiografia" czy "Nie płacz Ewka" najważniejsza i tak może okazać się publiczność.

Małgorzata Ostrowska znów pokaże rockowy pazur

W części "Top of the Rock" pojawi się również Małgorzata Ostrowska. Wokalistka od dekad kojarzona jest z repertuarem Lombardu oraz własną solową karierą. Charakterystycznego głosu Ostrowskiej trudno pomylić z kimkolwiek innym, a sopocka scena szczególnie dobrze pasuje do dużych, rockowych numerów. Obok niej wystąpią także Kobranocka, IRA Trio, Tomasz Lipiński oraz Arek Jakubik z Dr. Misio.

Po rocku czas na zaskakujące duety

Druga część finału będzie miała zupełnie inny charakter.

Według aktualnego programu na oficjalnej stronie festiwalu koncert nosi tytuł "Duety Nocy Letniej". Na scenie pojawią się:

Maryla Rodowicz

Zalewski

Igor Herbut

Young Leosia

Zalia

Błażej Król

Misia Furtak

Natalia Szroeder

Koncert poprowadzą Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski..

Maryla Rodowicz i Young Leosia tego samego wieczoru

Trudno o bardziej wyraziste pokazanie, jak szerokie pokoleniowo ma być zakończenie festiwalu. Z jednej strony Maryla Rodowicz – artystka związana z sopocką sceną od ponad pół wieku, której występy w Operze Leśnej są częścią historii polskich festiwali. Z drugiej Young Leosia, reprezentująca zupełnie inną generację publiczności i scenę, która jeszcze kilkanaście lat temu właściwie nie pojawiała się w takich telewizyjnych widowiskach. Nie chodzi jednak o ustawianie ich przeciwko sobie. Wręcz przeciwnie – cała idea finałowej części opiera się na spotkaniu różnych muzycznych światów.

I jeśli rzeczywiście dojdzie do nieoczywistych duetów między zapowiedzianymi wykonawcami, może to być najbardziej komentowany element całego finału.

Zalewski i Igor Herbut wracają na sopocką scenę

Niektórzy artyści pojawią się podczas tegorocznego festiwalu więcej niż raz. Zalewski występował już podczas wtorkowej "Otwartej Sceny", a Igor Herbut był jednym z bohaterów środowego koncertu "Opera Leśna w Czterech Aktach". W czwartek obaj wrócą w zupełnie innym repertuarowym układzie. Dołączą do nich m.in. Natalia Szroeder, Zalia, Błażej Król i Misia Furtak.

To może być największa siła "Duetów Nocy Letniej" – znani już z poprzednich dni artyści nie mają po prostu powtórzyć własnych występów, ale spotkać się w nowych konfiguracjach.

Finał Sopot Festival 2026 – o której i gdzie oglądać?

Czwarty i ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival 2026 odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia. Początek koncertów zaplanowano na godz. 19.30 w Operze Leśnej w Sopocie. Transmisję finałowego wieczoru przeprowadzi TVN. Po trzech dniach popu, alternatywy, konkursowych emocji i muzycznych wzruszeń finał ma być przede wszystkim wielką zabawą. Najpierw gitary i klasyki polskiego rocka. Potem Maryla Rodowicz, Young Leosia, Zalewski i reszta artystów w duetach. Na zakończenie tegorocznego Sopotu organizatorzy zdecydowanie nie postawili na spokojne pożegnanie.