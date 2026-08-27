Krzysztof Rutkowski wozi się bryką za 1,6 miliona! W środku kieliszki za 7 tys. zł za sztukę!

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-08-27 5:23

Krzysztof Rutkowski (66 l.) lubi otaczać się luksusem. Drogie samochody to jego nieodzowny element. Teraz w jego stajni aut pojawiła się nowa bryka - Mercedes-Maybach GLS. Luksusowy SUV w podstawowej wersji kosztuje milion złotych. Za ten, którym jeździ popularny detektyw trzeba zapłacić 1,6 miliona.

Rutkowski w aucie za 1,6 miliona

Nie jest tajemnicą, że najpopularniejszy detektyw w Polsce - Krzysztof Rutkowski zmienia samochody niemal jak rękawiczki. Co chwilę wozi się nowymi furami, które traktuje przede wszystkim jako element swojego wizerunku i statusu społecznego. W środę do stolicy zajechał kolejnym, niebotycznie drogim cackiem. Tym razem biuro Rutkowski wzbogaciło się o Mercedesa-Maybacha GLS, którego najtańsza wersja kosztuje blisko milion złotych. SUV, którym jeździ detektyw jest jednak na pełnym wypasie. Sprawdziliśmy ceny. 

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7 tys. zł za jeden kieliszek. Luksus czy fanaberia?

Za dwukolorowy srebrno-szary lakier trzeba dopłacić dodatkowo około 100 tys. zł. W środku znajdują się wentylowane, skórzane siedzenia, dwa duże monitory zaczepione na zagłówkach siedzeń, najwyższej klasy nagłośnienie, wykończenie z egzotycznego drewna, rozkładane tylne kanapy i lodówka na zimne trunki. Jak zdradził "Super Expressowi" Krzysztof Rutkowski, w zestawie są również magnetyczne kieliszki przyklejane do podstawy, a koszt jednego to 7 tys.zł. Są to specjalne, ekskluzywne, posrebrzane kieliszki do szampana. Wykonuje je firma, która słynie z wyrobów ze srebra. Jak można przeczytać na stronie producenta, w tylnej konsoli między fotelami znajdującej się specjalne gniazdo z dopasowaną matą, która sprawia, że kieliszki nie przemieszczają się nawet podczas szybkiej jazdy. Za taki luksus trzeba dopłacić do podstawowej kwoty około 600 tys. zł. 

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Koniecznie zobaczcie galerię ze zdjęciami.

 

Krzysztof Rutkowski trzyma plik dolarów w luksusowym aucie. O jego nowym Maybachu przeczytasz na SE.
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Krzysztof Rutkowski zdradza sekret swojego wyglądu
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KRZYSZTOF RUTKOWSKI