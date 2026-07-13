Krzysztof Rutkowski maluje paznokcie i zdradza sekret zagęszczonych włosów. Robił przeszczep?

Krzysztof Rutkowski kreuje męskość w zupełnie nowym świetle

Najpopularniejszy detektyw w Polsce, który właśnie odzyskał licencję, zrywa z tradycyjnym wizerunkiem faceta. Krzysztof Rutkowski uważa, że mężczyzna powinien o sobie dbać, a korzystanie z zabiegów, które mają poprawić jakość skóry, czy robienie paznokci, nie ujmuje męskości. Wręcz przeciwnie.

Dbam o siebie. Absolutnie nie piję mocnych alkoholi. Nie piję wódki. Bardzo dobrze jem. Zaczynam dzień od szklanki nasion chia, do tego pół cytryny, dobry owoc, np. ananas albo kiwi. Nie przejadam się

- mówi nam detektyw.

Botoks jest także dla mężczyzn

Krzysztof Rutkowski nie stroni również od botoksu i innych zabiegów medycyny estetycznej, dzięki którym cieszy się gładką cerą pozbawioną niepotrzebnych zmarszczek.

Czasami robię czoło. Ale korzystam z tak zwanych dodatków jak np. masaż japoński, który daje rozluźnienie

- zapewnia. Najpopularniejszy detektyw w Polsce wie, że botoks robiony u mężczyzn przestał być tematem wstydliwym. Toksyna botulinowa jest często używana po to, by zmarszczki przestały się pogłębiać.

Kwadratowa fryzura już nie wróci! Rutkowski robił przeszczep?

Kwadratowa fryzura od lat była nieodzownym elementem wizerunku gwiazdora. Pewnego dnia Rutkowski zaskoczył wszystkich i zamienił swoje uczesanie. Dziś nosi zaczesane do tyłu włosy. Zapytaliśmy detektywa czy robił przeszczep w Turcji.

Nie, no po co mam jeździć do Turcji? Wystarczy korzystać z doskonałych fachowców w Polsce. To są moje naturalne włosy i tak je teraz układam

- zapewnia i dodaje, że do kwadratowej fryzury już nigdy nie wróci.

Kwadrat już jest bezpowrotny. To są moje naturalne włosy

- deklaruje.

Naturalna tajlandzka opalenizna

Rutkowskiemu zależy również na utrzymaniu stałej, głębokiej opalenizny. Nie korzysta jednak z solarium. Woli naturalne słońce, do którego wystawia się w Grecji albo w Tajlandii, gdzie jego ukochana żona ma własny apartament. Tam też lubi odpoczywać od codziennego życia. A jak wiadomo, odpoczynek też pozytywnie wpływa na piękny, zdrowy wygląd.

Teraz wylatuję do apartamentu w Tajlandii należącego do mojej żony. Sukces, sukces, szczęście. Nadaje mi uśmiech. Nadaje mi chęć do życia

- dodaje.

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Cała rozmowa z Krzysztofem Rutkowskim, w którym zdradza sekret swojego wyglądu w poniższym materiale wideo.

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