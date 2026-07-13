Namiętny pocałunek i czułości w deszczu! Kaczorowska i Rogacewicz robili to na oczach przechodniów

Są ze sobą od niespełna roku

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza od samego początku wzbudzał sporo kontrowersji. Aktor był świeżo po rozwodzie, a gwiazda "Klanu" miała jeszcze męża. Plotki o tym, że aktorzy mają romans pojawiły się w 2025 roku na chwilę przed ich udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Zakochani potwierdzili te doniesienia we wrześniu, już w pierwszym odcinku show. Po pierwszym tańcu, Paulina Sykut-Jeżyna zapytała ich wprost czy są szczęśliwie zakochani. Marcin nie zastanawiając się ani chwili, chwycił Agnieszkę w ramiona i na oczach kolegów z programu i widzów namiętnie ją pocałował. W tym momencie nikt już nie miał wątpliwości, że tych dwoje łączy silne i namiętne uczucie.

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Całowali się namiętnie w deszczu. Wszyscy na nich patrzyli

I choć właśnie mija dziesięć miesięcy od tego wydarzenia, Kaczorowska i Rogacewicz nadal nie przestają się całować. Ostatnio spotkaliśmy zakochanych na warszawskiej Saskiej Kępie gdy opuszczali ekskluzywną restaurację. Patrząc na nich można odnieść wrażenie, że są w sobie szaleńczo zakochani. Lokal opuścili wtuleni w siebie, i mimo brzydkiej pogody i deszczu, który na nich padał, nawet czekając na zielone światło na przejściu dla pieszych, patrzyli sobie głęboko w oczy i z czułością się całowali. Kiedy doszli do samochodu, Marcin Rogacewicz jak przystało na prawdziwego dżentelmena, otworzył ukochanej drzwi. Widać wspólne mieszkanie tylko umocniło ich relację. Piękna z nich para.

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Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie