Namiętny pocałunek i czułości w deszczu! Kaczorowska i Rogacewicz robili to na oczach przechodniów

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-07-13 5:09

Dziesięć miesięcy temu, na oczach widzów "Tańca z Gwiazdami", Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (46 l.) namiętnie się pocałowali, potwierdzając tym samym swój związek. Zakochani całują się do dnia dzisiejszego. Ostatnio robili to stojąc przed przejściem dla pieszych. Nie mogli się od siebie odkleić. Nie przeszkadzał im nawet deszcz. Przechodnie nie kryli skrępowania.

Są ze sobą od niespełna roku

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza od samego początku wzbudzał sporo kontrowersji. Aktor był świeżo po rozwodzie, a gwiazda "Klanu" miała jeszcze męża. Plotki o tym, że aktorzy mają romans pojawiły się w 2025 roku na chwilę przed ich udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Zakochani potwierdzili te doniesienia we wrześniu, już w pierwszym odcinku show. Po pierwszym tańcu, Paulina Sykut-Jeżyna zapytała ich wprost czy są szczęśliwie zakochani. Marcin nie zastanawiając się ani chwili, chwycił Agnieszkę w ramiona i na oczach kolegów z programu i widzów namiętnie ją pocałował. W tym momencie nikt już nie miał wątpliwości, że tych dwoje łączy silne i namiętne uczucie.

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Całowali się namiętnie w deszczu. Wszyscy na nich patrzyli

I choć właśnie mija dziesięć miesięcy od tego wydarzenia, Kaczorowska i Rogacewicz nadal nie przestają się całować. Ostatnio spotkaliśmy zakochanych na warszawskiej Saskiej Kępie gdy opuszczali ekskluzywną restaurację. Patrząc na nich można odnieść wrażenie, że są w sobie szaleńczo zakochani. Lokal opuścili wtuleni w siebie, i mimo brzydkiej pogody i deszczu, który na nich padał, nawet czekając na zielone światło na przejściu dla pieszych, patrzyli sobie głęboko w oczy i z czułością się całowali. Kiedy doszli do samochodu, Marcin Rogacewicz jak przystało na prawdziwego dżentelmena, otworzył ukochanej drzwi. Widać wspólne mieszkanie tylko umocniło ich relację. Piękna z nich para.

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Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz czule się obejmują i całują. O ich relacji przeczytasz na SE.
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AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ