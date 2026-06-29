Krzysztof Rutkowski pokazał świadectwo syna. Nie uwierzycie, jakie ma oceny

Rutkowski dumny z syna

Krzysztof Junior Rutkowski to oczko w głowie swoich rodziców. Popularny detektyw i jego żona Maja, robią wszystko, by chłopiec dobrze się uczył i miał wiele zainteresowań. Jak się okazuje, w piątek - 26 czerwca, odebrał świadectwo z czerwonym paskiem.

Muszę się pochwalić. Junior otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem. Dostał oczywiście wiele dyplomów. Jestem z niego bardzo dumny

- mówi nam detektyw. Nastolatek chodzi do szkoły dwujęzycznej. Jego pasją są języki obce, którymi jak twierdzi jego tata - Krzysztof Rutkowski, włada bardzo dobrze.

Uczy się hiszpańskiego, angielskiego i dodatkowo niemieckiego. Junior włada praktycznie w tej chwili trzema językami i to można powiedzieć biegle

- dodaje detektyw.

ZOBACZ: Krzysztof Rutkowski o sprawie Doroty R.: "robienie z siebie ofiary do przypadków kryminalnych jest lekką przesadą"

Maja Rutkowski jest wsparciem dla syna

Jak zdradza nam gwiazdor, jego syn pilnie uczy SIĘ pod okiem mamy i korepetytorów. Kiedy Maja wyjechała kręcić program "Królowe przetrwania" detektyw pilnował, czy wszystkie lekcje zostały odrobione.

Jeżeli dzieciak się chce uczyć, otwieramy mu wszelkie możliwe furtki do nauki. Kiedy Maja wylatywała do programu "Królowe przetrwania", jedyny problem jej to było - kto będzie się nim zajmował tak skutecznie jak ona. To jest bardzo duża zasługa mojej żony. Ja mogłem tylko pomóc w tym, że technicznie zabezpieczam jego dojazdy, ale jeżeli chodzi o tak zwaną płaszczyznę naukową, Maja to jest top

- zapewnia i dodaje, że gdy żona wyjechała, to on zadbał m.in. o prowiant do szkoły dla syna. Zdradził również, że dzięki Juniorowi, cała rodzina szkoli się z języka hiszpańskiego i angielskiego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Dominika Rybak zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. „Mogłam za długo to bagatelizować”

23