Martyna Wojciechowska przyjechała TYLKO NA JEDNĄ NOC! Przyłapali ją z górą walizek!

Martyna Wojciechowska to kobieta świata

Martyna Wojciechowska (ur. 28 września 1974 roku w Warszawie) to polska dziennikarka, podróżniczka, pisarka i osobowość telewizyjna. Z wykształcenia jest ekonomistką (ukończyła studia MBA na Oxford Brookes University). Karierę w mediach rozpoczynała od programów motoryzacyjnych, sama mając licencję rajdową i startując m.in. w rajdzie Dakar. Jest trzecią Polką, która zdobyła Koronę Ziemię, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów, w tym Mount Everest.

Największą rozpoznawalność przyniósł jej autorski program "Kobieta na krańcu świata", realizowany dla stacji TVN od 2009 roku, w którym przedstawia poruszające historie kobiet z różnych kultur i zakątków globu. Była również redaktorką naczelną magazynów "National Geographic Polska" i "NG Traveler". Angażuje się w działalność społeczną – w 2019 roku założyła Fundację UNAWEZA, wspierającą kobiety i dzieci w Polsce oraz na świecie. Jest mamą Kabuli, Tatu oraz biologicznej córki Marysi.

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Tona ubrań, a tylko jedna impreza

Martyna Wojciechowska pojawiła się na ściance TVN z okazji promocji jesiennej ramówki 2026. Kobieta wraca z kolejnym sezonem programu "Kobieta na krańcu świata". Pokaże Polakom kraje i panie, o których normalnie by nie mieli bladego pojęcia.

Jak się okazało, że na dwie ścianki i jeden wyjazd postanowiła zabrać ogromną ilość ubrań. Oprócz jasnej marynarki, w której pojawiła się na ściance, miała też niebieską narzutę i coś schowane pod pokrowcem. Może suknię? A może wystawny kombinezon na dodatkowe przyjęcie? Okazało się, że miała tam ukryty czarny komplet wieczorny koncert w Sopocie. Czarna koszula była niezwykle prosta, ale te cekinowe spodnie skradną serca fanek świecidełek.

Do tego na dole kilka wypełnionych po przegi walizek oraz wielką, niebieską torbę z IKEI. Co w niej trzymała? Wszystko to znalazło się na wóżku hotelowym. Zobaczycie to w naszej galerii zdjęć prosto z Sopotu!