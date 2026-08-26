Joanna Krupa nie będzie czepiać się ocen córki. Sama nie była idealną uczennicą

"Bardzo będę dumna z niej, obojętnie jak jej będzie szło. Wiadomo, będę chciała, żeby się dobrze uczyła. Mam nadzieję, żeby będzie się dobrze uczyć. Ja nie lubiłam szkoły, ja nie powiem, że ja byłam dobrą studentką... Żałuję tego, bo no szkoda, że tak nie kochałam szkoły" - wyznała Joanna Krupa.

Joanna Krupa dumna z córki

Słynna top modelka, Joanna Krupa wyznała, że nie zamierza wywierać na córkę presji szkolnej za wszelką cenę. Sama wie, że nie może wymagać od niej perfekcyjnych wyników, skoro jej własna szkolna kariera nie była idealna. Jak podkreśliła gwiazda, zbyt ostre krytykowanie dziecka byłoby w jej przypadku po prostu nie fair.

Bardzo będę dumna z niej, obojętnie jak jej będzie szło. Wiadomo, będę chciała, żeby się dobrze uczyła. Mam nadzieję, żeby będzie się dobrze uczyć. Ja nie lubiłam szkoły, ja nie powiem, że ja byłam dobrą studentką... Żałuję tego, bo no szkoda, że tak nie kochałam szkoły. No i modlę się, żeby ona będzie mieć odwrotnie, że będzie kochać szkołę, że będzie się dobrze uczyć. Ale jak nie, no to nie będę mogła jej za bardzo krytykować, bo mama sama nie była idealna w szkole! To tak naprawdę bym była hipokrytką, jakbym wiesz, za bardzo się czepiała tego.

Top modelka wierzy w naukę

Joanna Krupa w rozmowie z naszym dziennikarzem w "Radiu ESKA" chce jednak wspierać córkę i przekonywać ją, że nauka może być ważną inwestycją w przyszłość. Zamierza przede wszystkim motywować ją i pokazywać, że dobre oceny mogą dawać satysfakcję. Nie wyklucza też, że znajdzie własny sposób na zachęcanie dziecka do nauki.

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Ale będę ją motywować, że szkoła jest bardzo ważna, że trzeba się uczyć. I wiadomo, jak będzie miała dobre oceny, no to wtedy będzie wiedziała, że to coś dobrego... Coś wymyślę, zobaczymy! Wiadomo, to dopiero pierwsza klasa, ale jest bardzo dobrym dzieckiem, jest mądra, wszystko jej na razie idzie okej. I też myślę, że ona ma motywację – jak jej dobrze idzie, to wtedy wiesz, jak ją wspierasz, to jeszcze bardziej chce się uczyć.

Na razie Joanna Krupa nie ma żadnych powodów do niepokoju. Jej córeczka Asha-Leigh ("Nadzieja" i "Delikatność" dopiero rozpoczęła naukę w pierwszej klasie, a modelka jest z niej bardzo dumna. Podkreśliła, że dziewczynka jest mądra, grzeczna i dobrze radzi sobie z nowymi obowiązkami!

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