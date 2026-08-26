Nie do wiary, ile lat ma wnuczka Sojki! Kasia Sienkiewicz wygadała wszystko

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Maksymilian Kluziewicz
2026-08-26 19:20

W pierwszym dniu "Top of The Top Festival" 2026, na dwóch koncertach nie brakowało wielkich gwiazd, ale to występ Niny Sojki stał się sensacją. Wnuczka Stanisława zaimponowała głosem, urodą i skromnością. Teraz na jaw wyszło, ile ta zdolna dziewczyna ma lat! Nie uwierzycie. Wszystko wygadała Kasia Sienkiewicz w rozmowie z Radiem Eska.

Dziennikarz "Radia ESKA" miał okazję porozmawiać z Kasią Sienkiewicz, gwiazdą Kwiatu Jabłoni, która weszła na solową ścieżkę. Wokalistka miała szansę zaśpiewać na koncercie w hołdzie Staszkowi podczas 1. dnia "Top of The Top Festival" 2026 z wnuczką mistrza. Ninia Sojka okazała się objawieniem festiwalu, więc zapytaliśmy jej starszą koleżankę z duetu:

Miałaś też okazję zaśpiewać z wnuczką Stanisława Sojki, Niną. Czy wróżysz jej sukces w branży muzycznej?

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Ojejku, tak! Nina jest wspaniała! Jestem zaskoczona też, bo ja po prostu wcześniej nie słyszałam, jak Nina śpiewa. Dostałam propozycję, żeby z nią zaśpiewać piosenkę "Są na tym świecie rzeczy" na koncercie pamięci Sojki i pomyślałam: no to świetnie, wnuczka, na pewno muzykalna - wiem, że jest w szkole muzycznej - ekstra. No ale ona ma 14 lat, nie miałam wielkich oczekiwań.

- powiedziała Kasia Sienkiewicz. 

"Trochę zazdroszczę jej takiej wielkiej dojrzałości w tym wieku"

Kasia Sienkiewicz opowiedziała, jak poczuła się w duecie z wnuczką Staszka Sojki. Była nie tylko zaskoczona talentem Niny, ale jest wręcz zachwycona! I nie chodzi tylko o rewelacyjne wykonanie przeboju dziadka, ale i urodę i wiedzę 14-nastolatki na tematy muzyczne. No i mocny charakter, którego Kasia Ninie nawet trochę zazdrości. 

I Nina mnie tak zaskoczyła! Pięknie śpiewa, jest bardzo muzykalna. Terminologią taką się posługiwała, wiesz, po prostu normalnie terminologia muzyczna profesjonalna i świetnie też wyglądała. Jest bardzo śmiała. Szczerze mówiąc, trochę zazdroszczę jej takiej wielkiej dojrzałości w tym wieku.

Gwiazda wyznała, że ona w wieku Niny bała się nawet przywitać z kolegą, a co dopiero występować na scenie, przed ogromną publicznością. 

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Ja w wieku 14 lat to... Wolałabym nawet nie przypominać sobie tego, jaka ja byłam wtedy

- zaśmiała się Kasia.  

Na pewno nie taka dojrzała, nie miałam tyle charyzmy w sobie. Byłam ogromnie nieśmiała wtedy. W ogóle nie potrafiłam się przywitać ze znajomymi w gimnazjum, powiedzieć "cześć" było mi trudno, więc co dopiero tak jak Nina wystąpić na scenie.

Kasia Sienkiewicz podsumowała swój zachwyt nad Niną krótko: 

Odpowiadając na pytanie - tak, wróżę jej przyszłość muzyczną.

Czy wnuczka Sojki zostanie gwiazdą?

Nina Sojka także odpowiedziała na pytanie o swoje plany w związku z karierą. W rozmowie z TVN znów była śmiała, pewna siebie i niesamowicie dojrzała. 

Nie wiem, jak pokaże czas. Oczywiście występowanie na scenie, tutaj na przykład dzięki dziadkowi, ale i ogólnie, jest dla mnie ogromną przyjemnością. Zobaczymy, co czas pokaże. 

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