Afera o zdjęcie Łukasza Litewki. Fundacje dostały wezwania do zapłaty. Rodzina reaguje

Wezwania do zapłaty miały trafić do kilku fundacji i organizacji.

W opisywanych przypadkach kwoty sięgają 2 tys. zł.

Zdjęcie było wykorzystywane w związku z jego tragiczną śmiercią.

Pokój Zbrodni - Łukasz Litewka

Zdjęcie Łukasza Litewki. Fundacje dostały wezwania do zapłaty

Sprawa dotyczy fotografii Łukasza Litewki, która jest wykorzystywana jako jego zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych. Po śmierci posła organizacje społeczne publikowały ją w materiałach poświęconych jego pamięci. Wśród podmiotów, które informowały o otrzymaniu wezwań, znalazły się m.in. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Fundacja z Rąk do Rąk.

Według opisywanych pism roszczenia dotyczą m.in. naruszenia autorskich praw majątkowych oraz braku oznaczenia autora fotografii. W niektórych przypadkach łączna kwota wskazywana w wezwaniu wynosi 2 tys. zł.

Sprawa wywołała w internecie ogromne kontrowersje. Część komentujących bardzo emocjonalnie krytykuje dochodzenie roszczeń w kontekście pożegnalnych publikacji. Inni z kolei zwracają uwagę, że prawa autorskie do fotografii podlegają ochronie niezależnie od okoliczności jej późniejszego wykorzystania. Jednocześnie nie są publicznie znane wszystkie ustalenia dotyczące praw do fotografii.

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Bliscy Litewki reagują. „Takie roszczenia nie powinny mieć miejsca”

Rodzina i bliscy Łukasza Litewki opublikowali w mediach społecznościowych komentarz dotyczący sprawy. Podkreślają, że autorką fotografii jest pani Jagoda, a sesja została zlecona przez Łukasza.

- Chcielibyśmy odnieść się do spływających do Państwa wezwań do zapłaty za udostępnianie zdjęcia profilowego Łukasza - napisali. Jak dodają, wykorzystanie zdjęcia w mediach i internecie nastąpiło po jego nagłej, tragicznej śmierci, w momencie, na który nikt nie był przygotowany. - Jest nam niezmiernie przykro, że w obliczu tak wielkiej tragedii mierzymy się razem z Państwem z tą sytuacją - napisali.

W ich ocenie roszczenia w takich okolicznościach nie powinny być kierowane przede wszystkim wobec organizacji prozwierzęcych, które były bliskie Łukaszowi i jego rodzinie.

- Uważamy, że w tych okolicznościach takie roszczenia po prostu nie powinny mieć miejsca - przekazali bliscy. Jak poinformowali, w sprawie podjęto próbę bezpośredniego, polubownego wyjaśnienia sytuacji. Autorce fotografii przekazano stanowisko rodziny oraz poproszono o przeprosiny i wycofanie się z żądań.

Próbowaliśmy skontaktować się z fotografką

Chcieliśmy poznać również stanowisko autorki zdjęcia i zapytać ją o okoliczności współpracy z Łukaszem Litewką, ustalenia dotyczące praw do fotografii oraz kierowanie wezwań do zapłaty, jednak do momentu publikacji nie udało nam się uzyskać jej komentarza.