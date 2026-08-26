Podczas akcji policji padły strzały. Ranny funkcjonariusz w Żorach

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-26 9:42

Groźne sceny w województwie śląskim. Wspólne działania policji i CBŚP w Żorach zakończyły się użyciem broni palnej po tym, jak uciekający kierowca potrącił funkcjonariusza. Na szczęście obrażenia nie zagrażają jego życiu.

Czerwona grafika z dużym napisem Super Pilne. O akcji policji w Żorach i rannym mundurowym przeczytasz na SE.
Autor: Super Express Grafika z napisem "SUPER PILNE!" na czerwonym tle z zarysem globu, symbolizująca ważne wiadomości dotyczące sytuacji energetycznej. Więcej o pilnym komunikacie PSE na Super Biznes.
  • Działania prowadzili policjanci wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP.
  • Kierowca uciekał i potrącił funkcjonariusza.
  • Podczas próby zatrzymania auta policjanci użyli broni.

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Akcja policji i CBŚP. Padły strzały

W śląskich Żorach padły strzały w trakcie zaplanowanych działań operacyjnych z udziałem lokalnych policjantów oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Mundurowi usiłowali zatrzymać do kontroli samochód, jednak jego kierowca zignorował polecenia. Zamiast się zatrzymać, ruszył przed siebie i wjechał w jednego z funkcjonariuszy. Właśnie w tamtej chwili oddano strzały.

- W trakcie czynności jeden z policjantów został potrącony przez pojazd. Inny funkcjonariusz oddał w kierunku samochodu strzały, których celem było jego unieruchomienie. Pojazd został zatrzymany, a następnie zatrzymano również znajdujące się w nim osoby - przekazał Radiu ESKA Marcin Leśniak z policji w Żorach.

Poszkodowany policjant z Żor. Nie wymagał hospitalizacji

Funkcjonariusz, w którego wjechało auto, doznał obrażeń, jednak z dostępnych informacji wynika, że nie zagrażały one jego życiu ani zdrowiu. Niezbędnej pomocy medycznej udzielono mu bezpośrednio na miejscu zdarzenia i transport do placówki medycznej nie był konieczny.

Służby na ten moment prowadzą czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu operacji oraz okoliczności użycia broni służbowej.

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