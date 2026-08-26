Podczas akcji policji padły strzały. Ranny funkcjonariusz w Żorach

- Działania prowadzili policjanci wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP.
- Kierowca uciekał i potrącił funkcjonariusza.
- Podczas próby zatrzymania auta policjanci użyli broni.
Akcja policji i CBŚP. Padły strzały
W śląskich Żorach padły strzały w trakcie zaplanowanych działań operacyjnych z udziałem lokalnych policjantów oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Mundurowi usiłowali zatrzymać do kontroli samochód, jednak jego kierowca zignorował polecenia. Zamiast się zatrzymać, ruszył przed siebie i wjechał w jednego z funkcjonariuszy. Właśnie w tamtej chwili oddano strzały.
- W trakcie czynności jeden z policjantów został potrącony przez pojazd. Inny funkcjonariusz oddał w kierunku samochodu strzały, których celem było jego unieruchomienie. Pojazd został zatrzymany, a następnie zatrzymano również znajdujące się w nim osoby - przekazał Radiu ESKA Marcin Leśniak z policji w Żorach.
Poszkodowany policjant z Żor. Nie wymagał hospitalizacji
Funkcjonariusz, w którego wjechało auto, doznał obrażeń, jednak z dostępnych informacji wynika, że nie zagrażały one jego życiu ani zdrowiu. Niezbędnej pomocy medycznej udzielono mu bezpośrednio na miejscu zdarzenia i transport do placówki medycznej nie był konieczny.
Służby na ten moment prowadzą czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu operacji oraz okoliczności użycia broni służbowej.