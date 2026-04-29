Ból, rozpacz, łzy. Poruszające sceny na pogrzebie posła Łukasza Litewki

Trudno było powstrzymać emocje już od pierwszych chwil uroczystości. W kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu panowała atmosfera ciężka jak ołów. Trumna z ciałem Łukasza Litewki, okryta biało-czerwoną flagą, spoczęła przy ołtarzu – symbolicznie, godnie, ale i boleśnie przypominając, że 23 kwietnia 2026 roku odszedł człowiek, który miał jeszcze całe życie przed sobą. Natomiast teraz zostało mu tylko życie wieczne.

Pośmiertne odznaczenie – hołd od państwa

Jednym z najbardziej doniosłych momentów uroczystości było przypomnienie o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który pośmiertnie odznaczył Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To najwyższe uznanie dla jego działalności społecznej i ogromnego serca, jakie wkładał w pomoc innym. Poseł pomagał nie tylko zwierzętom, ale też osobom biednym i schorowanym. W trakcie swoich wielu zbiórek zebrał miliony osób, dzięki czemu uratował niejedno życie.

Dla wielu obecnych był to moment szczególny – dowód, że jego praca, zaangażowanie i empatia nie zostaną zapomniane.

Jednak to nie oficjalne słowa najbardziej poruszyły zgromadzonych. W pamięci uczestników na długo pozostanie gest Karola Nawrockiego wobec ojca zmarłego posła. Krótkie, pełne współczucia spotkanie, uścisk dłoni i wymiana kilku słów – bez kamer, bez patosu – były czymś więcej niż polityką. Były ludzkim odruchem w obliczu niewyobrażalnej straty.

Pogrzeb Łukasza Litewki:

List od rodziców, który łamał serca

Gdy odczytano list od rodziców Łukasza Litewki, w świątyni zapadła absolutna cisza. Każde zdanie było przepełnione bólem, ale też dumą. Wspominali syna jako człowieka, który „żył dla innych”, który nie potrafił przejść obojętnie wobec cierpienia.

- Synku, Syneczku Drogi, żegnamy się dzisiaj z Tobą. Nie ma słów, które mogłyby opisać ból rodziców, stojących nad trumną własnego dziecka. To nie tak miało być, to my powinniśmy odchodzić pierwsi, a nie dziś żegnać Ciebie - naszego syna, naszą dumę, część naszego serca. Byłeś człowiekiem o niezwykłej dobroci, zawsze dostrzegałeś, których inni mijali obojętnie

Jak przekazali w dalszej części listu bliscy, zmarły poseł nieustannie dostrzegał ludzi samotnych, zmagających się z ubóstwem i pilnie potrzebujących wsparcia.

- Nigdy nie odwracałeś wzroku od cierpienia drugiego człowieka. Twoje serce było schronieniem dla zwierząt, porzuconych, skrzywdzonych, zapomnianych. Byłeś opiekunem, przyjacielem, ratunkiem. W świecie pełnym pośpiechu i obojętności, ty potrafiłeś się zatrzymać i pochylić nad każdym, kto potrzebował pomocy. Jako rodzice jesteśmy z Ciebie dumni, jakim byłeś człowiekiem, dumni z twojej wrażliwości, siły i ogromnego serca

Zrozpaczeni rodzice wyrazili dumę z postawy swojego syna, mocno akcentując, że jego dobroczynne działania i wspaniała postawa przetrwają w pamięci tysięcy obywateli.

- Choć dziś ból rozdziera duszę, wiemy, że zostawiasz coś bezcennego. Dobro, które będzie trwać. Opłakują Cię tysiące matek i ojców. Mamy nadzieję, że i dobry Bóg dostrzeże twoje uczynki, wybaczy Ci grzechy i uchyli dla Ciebie bramy do swojego królestwa. Synku drogi, spoczniesz obok dr Aleksandra Widery, pierwowzoru dr Tomasza Judyma, z "Ludzi Bezdomnych Żeromskiego". Tak wiele was łączy, w tak młodym wieku tak duży ciężar wzięliście na barki

W pożegnaniu, którego wysłuchali pogrążeni w smutku żałobnicy, wspomniano również o historycznym kontekście miejsca spoczynku posła oraz o niezłomnej wierze w ponowne spotkanie całej rodziny.

- Obaj tak młodo zmarliście. Choć mija 125 lat od jego śmierci, na jego grobie wciąż ktoś zapala znicze. Wierzymy w to, że gdy nas zabraknie, to dobrzy ludzie nie przejdą obok Ciebie obojętnie. Dziękujemy Ci za każdą chwilę, każdy uśmiech, obecność, miłość, za to że mogliśmy być Twoimi rodzicami. To zaszczyt nosić w sercu wspomnienie o Tobie. Nie żegnamy Cię na zawsze., Wierzymy, że gdy i na nas przyjdzie pora, spotkamy się w niebie u dobrego Boga. Spoczywaj w pokoju Synku, na zawsze będziesz częścią Nas. Twój tata, twoja mama, twoi rodzice

Tymi głęboko poruszającymi słowami, odczytanymi z ambony przez kapłana, zakończyło się pożegnanie tragicznie zmarłego parlamentarzysty.

Przejmujące kazanie: „Słowa wydają się zdradą”

Kazanie biskupa Artura Ważnego było jednym z najbardziej poruszających momentów ceremonii. Duchowny nie próbował udawać, że potrafi wyjaśnić tę tragedię.

Słowa wydają się nawet zdradą… milczenie wydaje się najlepszą modlitwą – mówił, trafiając w sam środek bólu zgromadzonych.

Te słowa oddały to, co czuli wszyscy – bezradność wobec śmierci tak młodego człowieka.

Są takie chwile, kiedy słowa wydają się wręcz zdradą. A przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stoimy w ciszy, która boli, ale jednocześnie jest najbardziej uczciwym miejscem spotkania - mówił duchowny. Biskup podkreślił ponadto, że Łukasz Litewka pełnił funkcję rzecznika dla osób na co dzień całkowicie ignorowanych przez system i innych ludzi.

Oklaski, które przerwały ciszę

Gdy trumna była wynoszona z kościoła, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Ciszę przerwały oklaski. Najpierw nieśmiałe, potem coraz głośniejsze.

To nie był zwykły aplauz – to był hołd. Podziękowanie za życie, za dobro, za wszystko, co Łukasz Litewka zrobił dla innych.

Podobnie było podczas konduktu żałobnego. Ludzie stali wzdłuż drogi, wielu z nich ze łzami w oczach. Niektórzy klaskali, inni składali dłonie do modlitwy. Każdy żegnał go na swój sposób. Kondukt przeszedł ulicami Sosnowca w kierunku cmentarza przy ul. Zuzanny, a oklaski nie ustawały. Tysiące ludzi towarzyszyło mu w ostatniej drodze. To była nie tylko ceremonia – to było świadectwo tego, jak bardzo był ważny dla lokalnej społeczności.

Łukasz Litewka spoczął wśród ludzi, którym całe życie pomagał.

Kondukt żałobny: