Ból, rozpacz, łzy. Poruszające sceny na pogrzebie posła Łukasza Litewki

Martyna Urban
2026-04-29 16:44

To był dzień, którego nikt nie chciał przeżyć. Tłumy żałobników, łzy spływające po policzkach i przejmująca cisza przerywana oklaskami – tak Polska pożegnała tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę. Wzruszające gesty, słowa pełne bólu i symboliczne momenty sprawiły, że ta ceremonia na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych.

Galeria zdjęć 99

Trudno było powstrzymać emocje już od pierwszych chwil uroczystości. W kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu panowała atmosfera ciężka jak ołów. Trumna z ciałem Łukasza Litewki, okryta biało-czerwoną flagą, spoczęła przy ołtarzu – symbolicznie, godnie, ale i boleśnie przypominając, że 23 kwietnia 2026 roku odszedł człowiek, który miał jeszcze całe życie przed sobą. Natomiast teraz zostało mu tylko życie wieczne.

Pośmiertne odznaczenie – hołd od państwa

Jednym z najbardziej doniosłych momentów uroczystości było przypomnienie o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który pośmiertnie odznaczył Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To najwyższe uznanie dla jego działalności społecznej i ogromnego serca, jakie wkładał w pomoc innym. Poseł pomagał nie tylko zwierzętom, ale też osobom biednym i schorowanym. W trakcie swoich wielu zbiórek zebrał miliony osób, dzięki czemu uratował niejedno życie.

Dla wielu obecnych był to moment szczególny – dowód, że jego praca, zaangażowanie i empatia nie zostaną zapomniane.

Jednak to nie oficjalne słowa najbardziej poruszyły zgromadzonych. W pamięci uczestników na długo pozostanie gest Karola Nawrockiego wobec ojca zmarłego posła. Krótkie, pełne współczucia spotkanie, uścisk dłoni i wymiana kilku słów – bez kamer, bez patosu – były czymś więcej niż polityką. Były ludzkim odruchem w obliczu niewyobrażalnej straty.

Pogrzeb Łukasza Litewki:

Politycy na pogrzebie Łukasza Litewki
Galeria zdjęć 92

 List od rodziców, który łamał serca

Gdy odczytano list od rodziców Łukasza Litewki, w świątyni zapadła absolutna cisza. Każde zdanie było przepełnione bólem, ale też dumą. Wspominali syna jako człowieka, który „żył dla innych”, który nie potrafił przejść obojętnie wobec cierpienia.

- Synku, Syneczku Drogi, żegnamy się dzisiaj z Tobą. Nie ma słów, które mogłyby opisać ból rodziców, stojących nad trumną własnego dziecka. To nie tak miało być, to my powinniśmy odchodzić pierwsi, a nie dziś żegnać Ciebie - naszego syna, naszą dumę, część naszego serca. Byłeś człowiekiem o niezwykłej dobroci, zawsze dostrzegałeś, których inni mijali obojętnie

Jak przekazali w dalszej części listu bliscy, zmarły poseł nieustannie dostrzegał ludzi samotnych, zmagających się z ubóstwem i pilnie potrzebujących wsparcia.

- Nigdy nie odwracałeś wzroku od cierpienia drugiego człowieka. Twoje serce było schronieniem dla zwierząt, porzuconych, skrzywdzonych, zapomnianych. Byłeś opiekunem, przyjacielem, ratunkiem. W świecie pełnym pośpiechu i obojętności, ty potrafiłeś się zatrzymać i pochylić nad każdym, kto potrzebował pomocy. Jako rodzice jesteśmy z Ciebie dumni, jakim byłeś człowiekiem, dumni z twojej wrażliwości, siły i ogromnego serca

Zrozpaczeni rodzice wyrazili dumę z postawy swojego syna, mocno akcentując, że jego dobroczynne działania i wspaniała postawa przetrwają w pamięci tysięcy obywateli.

- Choć dziś ból rozdziera duszę, wiemy, że zostawiasz coś bezcennego. Dobro, które będzie trwać. Opłakują Cię tysiące matek i ojców. Mamy nadzieję, że i dobry Bóg dostrzeże twoje uczynki, wybaczy Ci grzechy i uchyli dla Ciebie bramy do swojego królestwa. Synku drogi, spoczniesz obok dr Aleksandra Widery, pierwowzoru dr Tomasza Judyma, z "Ludzi Bezdomnych Żeromskiego". Tak wiele was łączy, w tak młodym wieku tak duży ciężar wzięliście na barki

W pożegnaniu, którego wysłuchali pogrążeni w smutku żałobnicy, wspomniano również o historycznym kontekście miejsca spoczynku posła oraz o niezłomnej wierze w ponowne spotkanie całej rodziny.

- Obaj tak młodo zmarliście. Choć mija 125 lat od jego śmierci, na jego grobie wciąż ktoś zapala znicze. Wierzymy w to, że gdy nas zabraknie, to dobrzy ludzie nie przejdą obok Ciebie obojętnie. Dziękujemy Ci za każdą chwilę, każdy uśmiech, obecność, miłość, za to że mogliśmy być Twoimi rodzicami. To zaszczyt nosić w sercu wspomnienie o Tobie. Nie żegnamy Cię na zawsze., Wierzymy, że gdy i na nas przyjdzie pora, spotkamy się w niebie u dobrego Boga. Spoczywaj w pokoju Synku, na zawsze będziesz częścią Nas. Twój tata, twoja mama, twoi rodzice

Tymi głęboko poruszającymi słowami, odczytanymi z ambony przez kapłana, zakończyło się pożegnanie tragicznie zmarłego parlamentarzysty.

Polecany artykuł:

Przejmujące kazanie: „Słowa wydają się zdradą”

Kazanie biskupa Artura Ważnego było jednym z najbardziej poruszających momentów ceremonii. Duchowny nie próbował udawać, że potrafi wyjaśnić tę tragedię.

Słowa wydają się nawet zdradą… milczenie wydaje się najlepszą modlitwą – mówił, trafiając w sam środek bólu zgromadzonych.

Te słowa oddały to, co czuli wszyscy – bezradność wobec śmierci tak młodego człowieka.

Są takie chwile, kiedy słowa wydają się wręcz zdradą. A przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stoimy w ciszy, która boli, ale jednocześnie jest najbardziej uczciwym miejscem spotkania - mówił duchowny. Biskup podkreślił ponadto, że Łukasz Litewka pełnił funkcję rzecznika dla osób na co dzień całkowicie ignorowanych przez system i innych ludzi.

Polecany artykuł:

Oklaski, które przerwały ciszę

Gdy trumna była wynoszona z kościoła, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Ciszę przerwały oklaski. Najpierw nieśmiałe, potem coraz głośniejsze.

To nie był zwykły aplauz – to był hołd. Podziękowanie za życie, za dobro, za wszystko, co Łukasz Litewka zrobił dla innych.

Podobnie było podczas konduktu żałobnego. Ludzie stali wzdłuż drogi, wielu z nich ze łzami w oczach. Niektórzy klaskali, inni składali dłonie do modlitwy. Każdy żegnał go na swój sposób. Kondukt przeszedł ulicami Sosnowca w kierunku cmentarza przy ul. Zuzanny, a oklaski nie ustawały. Tysiące ludzi towarzyszyło mu w ostatniej drodze. To była nie tylko ceremonia – to było świadectwo tego, jak bardzo był ważny dla lokalnej społeczności.

Łukasz Litewka spoczął wśród ludzi, którym całe życie pomagał.

Kondukt żałobny:

Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny
Galeria zdjęć 33
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

