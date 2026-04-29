Mieszkańcy Sosnowca pożegnali Łukasza Litewkę. "Przede wszystkim był to dobry człowiek"

Tragiczna śmierć i żałoba w regionie

Łukasz Litewka, poseł znany z aktywności społecznej, zginął w tragicznych okolicznościach, które poruszyły wielu mieszkańców Zagłębia. Do śmiertelnego potrącenia 36-letniego parlamentarzysty doszło w czwartek, 23 kwietnia na jednej z ulic w Dąbrowie Górniczej. Z ustaleń śledczych wynika, że kierujący autem osobowym nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadącego na rowerze posła Łukasza Litewkę. Siła uderzenia była na tyle potężna, że polityk zmarł na miejscu.

Uroczystości w katedrze w Sosnowcu

Msza żałobna odbyła się w katedrze w Sosnowcu. Świątynia i jej okolice wypełniły się po brzegi — obok rodziny, przyjaciół, współpracowników, a także przedstawicieli władz państwowych, obecni byli zwykli mieszkańcy. W homilii podkreślano zaangażowanie Litewki w sprawy lokalne, jego empatię i gotowość do działania na rzecz społeczności. Wiele osób mówiło o nim jako o człowieku bliskim zwykłym ludziom, który nie bał się być obecny tam, gdzie była potrzeba.

Kondukt ulicami miasta i pochówek na cmentarzu

Po mszy żałobnej kondukt pogrzebowy przeszedł ulicami Sosnowca w kierunku cmentarza, gdzie odbył się pochówek. Trasa przejścia wypełniona była mieszkańcami, którzy ustawili się wzdłuż ulic. Wielu uczestników uroczystości w rozmowie z dziennikarzami Radia ESKA dzieliło się swoimi wspomnieniami i emocjami.

- Łukasz był bardzo dobrym człowiekiem. Bardzo dobrym, szczerym, ufnym, pełnym empatii dla wszystkich i takim energicznym - mówi kobieta. - Nie czekał aż ktoś gdzieś zaraz jutro, potem tylko działał.

Inny z uczestników uroczystości przyszedł na pogrzeb, bo osobiście znał Łukasza Litewkę.

- To był kolega naszych dzieci. Razem chodzili do szkoły - mówi. - Jesteśmy w imieniu dzieci, bo akurat pracują, nie mogą przyjść. Znaliśmy go, głosowaliśmy. Pochodził stąd. Jesteśmy też rodowici i Zagłębiacy, znaliśmy go dobrze - dodaje.

- Jesteśmy to winni - dodaje inna kobieta.- Przede wszystkim był to dobry człowiek.

Mieszkańcy Sosnowca podkreślają, że msza za duszę Łukasza Litewki była bardzo piękna i wzruszająca.

- Nie jesteśmy idealni. I że Bóg wcale nie czeka na tych idealnych, najlepszych, tylko na tych szczerych, co z dobrego serca przychodzą - mówi wzruszona kobieta. - Ja przepraszam, ale nie mogę...

- Dużo serdeczności można powiedzieć. I księża i biskup też. Piękne kazanie - dodaje mężczyzna. - Biskup ma swoje lata, ale o człowieku młodym dobrze powiedział. No i myślę, że prawda, a prawda jest jedna, że był dobrym, naprawdę dobrym człowiekiem. Nie tylko dla ludzi, ale dla zwierząt. Dla wszystkich.Tyle mam do powiedzenia - dodaje.

Społeczny wymiar pożegnania

Pożegnanie Łukasza Litewki stało się dla wielu mieszkańców momentem refleksji nad rolą lokalnych przedstawicieli i znaczeniem bezpośredniego kontaktu polityków z wyborcami. Tłumy, które przyszły pożegnać posła, pokazały, że jego działalność była zauważana i ceniona nie tylko w oficjalnych kręgach, ale przede wszystkim wśród zwykłych ludzi — sąsiadów, rodziców i przyjaciół.

