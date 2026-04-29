Mieszkańcy Sosnowca pożegnali Łukasza Litewkę. "Przede wszystkim był to dobry człowiek"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-04-29 16:51

Ogromne tłumy uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu Łukasza Litewki. W środę 29 kwietnia odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego posła, w którym uczestniczyli jego bliscy, przedstawiciele władz państwowych, a także zwykli mieszkańcy, których poruszyła śmierć polityka.

Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny
Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny
Tragiczna śmierć i żałoba w regionie

Łukasz Litewka, poseł znany z aktywności społecznej, zginął w tragicznych okolicznościach, które poruszyły wielu mieszkańców Zagłębia. Do śmiertelnego potrącenia 36-letniego parlamentarzysty doszło w czwartek, 23 kwietnia na jednej z ulic w Dąbrowie Górniczej. Z ustaleń śledczych wynika, że kierujący autem osobowym nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadącego na rowerze posła Łukasza Litewkę. Siła uderzenia była na tyle potężna, że polityk zmarł na miejscu.

Uroczystości w katedrze w Sosnowcu

Msza żałobna odbyła się w katedrze w Sosnowcu. Świątynia i jej okolice wypełniły się po brzegi — obok rodziny, przyjaciół, współpracowników, a także przedstawicieli władz państwowych, obecni byli zwykli mieszkańcy. W homilii podkreślano zaangażowanie Litewki w sprawy lokalne, jego empatię i gotowość do działania na rzecz społeczności. Wiele osób mówiło o nim jako o człowieku bliskim zwykłym ludziom, który nie bał się być obecny tam, gdzie była potrzeba.

Pogrzeb Łukasza Litewki
Kondukt ulicami miasta i pochówek na cmentarzu

Po mszy żałobnej kondukt pogrzebowy przeszedł ulicami Sosnowca w kierunku cmentarza, gdzie odbył się pochówek. Trasa przejścia wypełniona była mieszkańcami, którzy ustawili się wzdłuż ulic. Wielu uczestników uroczystości w rozmowie z dziennikarzami Radia ESKA dzieliło się swoimi wspomnieniami i emocjami.

- Łukasz był bardzo dobrym człowiekiem. Bardzo dobrym, szczerym, ufnym, pełnym empatii dla wszystkich i takim energicznym - mówi kobieta. - Nie czekał aż ktoś gdzieś zaraz jutro, potem tylko działał.

Inny z uczestników uroczystości przyszedł na pogrzeb, bo osobiście znał Łukasza Litewkę.

- To był kolega naszych dzieci. Razem chodzili do szkoły - mówi. - Jesteśmy w imieniu dzieci, bo akurat pracują, nie mogą przyjść. Znaliśmy go, głosowaliśmy. Pochodził stąd. Jesteśmy też rodowici i Zagłębiacy, znaliśmy go dobrze - dodaje.

- Jesteśmy to winni - dodaje inna kobieta.- Przede wszystkim był to dobry człowiek.

Mieszkańcy Sosnowca podkreślają, że msza za duszę Łukasza Litewki była bardzo piękna i wzruszająca.

- Nie jesteśmy idealni. I że Bóg wcale nie czeka na tych idealnych, najlepszych, tylko na tych szczerych, co z dobrego serca przychodzą - mówi wzruszona kobieta. - Ja przepraszam, ale nie mogę...

- Dużo serdeczności można powiedzieć. I księża i biskup też. Piękne kazanie - dodaje mężczyzna. - Biskup ma swoje lata, ale o człowieku młodym dobrze powiedział. No i myślę, że prawda, a prawda jest jedna, że był dobrym, naprawdę dobrym człowiekiem. Nie tylko dla ludzi, ale dla zwierząt. Dla wszystkich.Tyle mam do powiedzenia - dodaje.

Społeczny wymiar pożegnania

Pożegnanie Łukasza Litewki stało się dla wielu mieszkańców momentem refleksji nad rolą lokalnych przedstawicieli i znaczeniem bezpośredniego kontaktu polityków z wyborcami. Tłumy, które przyszły pożegnać posła, pokazały, że jego działalność była zauważana i ceniona nie tylko w oficjalnych kręgach, ale przede wszystkim wśród zwykłych ludzi — sąsiadów, rodziców i przyjaciół.

PRZEMARSZ Z TRUMNĄ ŁUKASZA LITEWKI NA CMENTARZ
