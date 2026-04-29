Tłumy żegnają Łukasza Litewkę. Sznur wiązanek w kondukcie żałobnym, obok łzy i modlitwy

Tysiące Polaków zebrało się w Sosnowcu, by pożegnać Łukasza Litewkę.

Kondukt żałobny, z asystą honorową i orkiestrą wojskową, przemaszerował ulicami miasta, gromadząc tłumy żałobników.

Wzdłuż trasy mieszkańcy nie kryjąc łez oddali hołd posłowi.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Kondukt żałobny nie miał końca

To był widok, który na zawsze pozostanie w pamięci uczestników. Kondukt żałobny Łukasza Litewki wyruszył z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu. Na czele ruszyli umundurowani, idący w kolumnie żołnierze asysty honorowej, niosąc zdjęcie zmarłego i niezliczone wiązanki kwiatów. Tuż za nimi podążała orkiestra wojskowa, której dźwięki podkreślały podniosły charakter uroczystości.

Po muzykantach biskup prowadził za sobą karawan z trumną Łukasza Litewki. To właśnie ten widok był dla wielu najtrudniejszy - wśród zgromadzonych słychać było ciche szlochy, niektórzy nie kryli łez. Za zmarłym szła najbliższa rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata polityki. Wszyscy zjednoczeni w bólu i żałobie, w milczeniu odprowadzili zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Polska żegna Łukasza Litewkę

Łzy i modlitwy. Polacy pożegnali Łukasza Litewkę

Wzdłuż całej trasy aż do cmentarza ustawili się mieszkańcy Sosnowca i przyjezdni z różnych części Polski. Stali za barierkami, wielu składało dłonie do modlitwy. Sznur ludzi ciągnął się przez całą drogę, jak żywy pomnik pamięci. Każdy krok konduktu był świadectwem tego, jak wielu ludzi poruszyła śmierć 36-letniego posła - nie tylko symbolu pomocy i nadziei, ale przede wszystkim wyjątkowo dobrego człowieka. I właśnie tak zapamiętają go ci, którzy tego dnia stali wzdłuż drogi jego ostatniej podróży.

Pogrzeb Łukasza Litewki - transmisja na żywo online

Pogrzeb Łukasza Litewki odbył się w środę (29 kwietnia) w Sosnowcu i miał charakter państwowy. Za organizację uroczystości odpowiadała Kancelaria Sejmu. Ceremonię można było śledzić na żywo - zarówno w telewizji, jak i w internecie. Msza święta w kościele była transmitowana przez Telewizję Polską, a relacja była dostępna również na kanale Sejmu w serwisie YouTube, na stronie internetowej Sejmu oraz w innych mediach.

