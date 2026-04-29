Pogrzeb Łukasza Litewki odbył się zaledwie 10 dni przed jego kolejnymi urodzinami. Litewka w maju skończyłby 37 lat. Tabliczka ujawniła prawdę

To tragedia, która wstrząsnęła całą Polską. Łukasz Litewka nie żyje. 36-letni poseł Lewicy zginął nagle w wyniku dramatycznego wypadku drogowego. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Polityk został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Jego obrażenia były tak poważne, że nie udało się go uratować. Śmierć Litewki poruszyła nie tylko polityków, ale i zwykłych ludzi. W sieci wspominano go jako człowieka o wielkim sercu, zaangażowanego w pomoc innym i działalność społeczną. Nic dziwnego, że na jego ostatnie pożegnanie ruszyły tłumy.

Zobacz także: Poruszająca scena w kościele. Nawrocki podszedł do ojca Łukasza Litewki

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia w Sosnowcu i miały charakter państwowy. Msza rozpoczęła się o godzinie 13.30 w kościele św. Joachima. Grób polityka znajduje się na cmentarzu przy ul. Zuzanny. Na pogrzebie pojawili się najważniejsi politycy w kraju, w tym para prezydencka oraz przedstawiciele rządu i parlamentu. Cała Polska patrzyła na to ostatnie pożegnanie ze ściśniętym sercem. Uroczystość można było śledzić w telewizji, internecie, a także na telebimach przed kościołem.

Jednak rodzina postawiła jasne granice. Ostatnia część ceremonii miała odbyć się bez udziału mediów. Bliscy poprosili też o wyjątkowy gest, by, zamiast kupować kwiaty, okazać dobro innym.

Zobacz także: Doda na pogrzebie Łukasza Litewki. Artystka walczy o prawdę nt. wypadku

Pogrzeb Litewki zaledwie 10 dni przed jego 37. urodzinami

Łukasz Litewka został pożegnany podczas bardzo wzruszającej mszy świętej. Został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, hołd oddali mu politycy (Włodzimierz Czarzasty, polityczki Lewicy Anna Maria Żukowska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Grzegorz Płaczek z Konfederacji i Mariusz Błaszczak z PiS, premier Donald Tusk i wicepremier Krzysztof Gawkowski) z głową państwa na czele. Trumna z ciałem zmarłego stanęła przy ołtarzu - była okryta flagą Polski. Na trumnie znalazło się też miejsce na tabliczkę z imieniem i nazwiskiem, a także daty urodzenia i śmierci uwielbianego polityka.

Litewka zmarł 23 kwietnia, a jego pogrzeb odbył się 29 kwietnia. Zaledwie 10 dni później Łukasz skończyłby 37 lat! Społecznik przyszedł na świat 9 maja 1989 r., zmarł 16 dni przed swoimi kolejnymi urodzinami. Był o wiele za młody, by umierać.

Zobacz także: Trumna z ciałem Łukasza Litewki okryta flagą Polski. Gdy wnosili ją do kościoła rozległy się brawa

Są takie chwile, kiedy słowa wydają się wręcz zdradą. A przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stoimy w ciszy, która boli, ale jednocześnie jest najbardziej uczciwym miejscem spotkania. W obliczu takiej straty milczenie wydaje się najlepszą modlitwą. A jednak próbujemy – z drżeniem, ale i z ufnością – odnaleźć puls nadziei. Szukamy go w słowach Ewangelii i w tym niezwykłym, pisanym pośpiesznie, ale sercem, testamencie codzienności, który pan Łukasz zostawił nam w spadku. Przyszliśmy pożegnać człowieka, który pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszym. "Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności" – święty Jan Apostoł kreśli dziś przed nami obraz Boga, który jest czystym światłem. Nie takim, które oślepia, ale takim, które daje ciepło. (...) Pan Łukasz intuicyjnie czuł, że obecności Boga nie szuka się w pustych deklaracjach, ale w uśmiechu kogoś, komu przywrócono godność, czy w równym spojrzeniu ocalonego stworzenia - mówił biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Zobacz więcej zdjęć. Łukasz Litewka - pogrzeb. Zostanie pochowany w wyjątkowym miejscu. Mamy zdjęcia!

Na miejscu tragedii Łukasz Litewki wciąż przybywa kwiatów, zniczy i maskotek