W środę o godzinie 13:30 w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki. Ceremonia ma charakter państwowy, co podkreśla wagę działań, jakie młody polityk podejmował na rzecz regionu i kraju. Poseł spocznie w nowej kwaterze przy jednej z głównych alejek sosnowieckiego cmentarza.

„To był po prostu szok”. Współpracownicy wspominają posła

Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał z jedną z osób, które współpracowały z posłem. Wśród żałobników spotkaliśmy Angelikę Woźniak z Fundacji Bajtel - Mysłowice Pomagają. W rękach trzymała piękną, okazałą wiązankę kwiatów - symbol wdzięczności za lata wspólnych działań dla mieszkańców Mysłowic i podopiecznych fundacji. Organizacja ta od 2017 roku wspiera dzieci, seniorów i osoby w trudnej sytuacji życiowej, a Łukasz Litewka był ich wiernym sojusznikiem.

Angelika Woźniak w rozmowie z reporterem „Super Expressu” nie kryła wzruszenia.

- Znałam go i współpracował z miastem Mysłowice i z Fundacją Bajtel. To był bardzo dobry człowiek, z ogromnym sercem. Informacja o śmierci to był po prostu szok. Niedowierzanie, jak u większości Polaków. Trudno było w to uwierzyć. Pojechał pojeździć na rowerze, miał chwilę wolnego. Młody, wysportowany człowiek… To wszystko jest niewyobrażalne

- mówiła naszemu reporterowi.

Strata, którą trudno udźwignąć

Dla podopiecznych fundacji i lokalnej społeczności odejście Litewki to koniec pewnej ery. Poseł znany był z tego, że potrafił nagłośnić każdy ludzki dramat, od problemów osób niepełnosprawnych po los porzuconych zwierząt.

- Fundacja, nasi podopieczni - straciliśmy wszystko. Można to porównać do straty Jana Pawła II. Drugiego takiego Łukasza nie będzie. To był człowiek niezastąpiony. Zawsze znajdą się osoby, które będą chciały pomagać, ale to już nie będzie to samo. On podporządkował całe swoje życie pomaganiu - dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, zwierzętom

- dodaje Angelika Woźniak.

Tragiczne okoliczności wypadku

Przypomnijmy, że życie 36-letniego posła przerwał tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej. Łukasz Litewka został potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. Obrażenia okazały się śmiertelne. Choć kierowca usłyszał już zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, prokuratura studzi emocje. Śledczy zaznaczają, że na ten moment nie można jednoznacznie wskazać przyczyn tragedii - pod uwagę branych jest kilka wersji wydarzeń, a kluczowe będą analizy biegłych.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Szczegóły uroczystości

Ceremonia pogrzebowa, która rozpocznie się dziś o godz. 13:30 będzie transmitowana, dzięki czemu będzie można ją oglądać zarówno w internecie, jak i w telewizji.

- Msza święta oraz przemówienia w kościele zostaną zrealizowane przez Telewizję Polską. Sygnał telewizyjny zostanie bezpłatnie udostępniony wszystkim zainteresowanym mediom. Transmisja będzie również dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu - czytamy na stronie Sejmu RP.