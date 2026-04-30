Pogoda w Katowicach: 1-3 maja

Mieszkańcy Katowic mogą liczyć na pogodny i coraz cieplejszy weekend majowy. Prognozy na 1-3 maja zapowiadają stopniową, ale bardzo wyraźną poprawę aury. Kluczową zmianą będzie rozpogodzenie się nieba oraz znaczny wzrost temperatury po piątku. Co ważne, przez cały weekend nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Z każdym kolejnym dniem warunki będą coraz bardziej zachęcać do spędzania czasu na zewnątrz.

Początek majowego weekendu w Katowicach, 1 maja, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo przez większą część dnia. Mimo chmur nie należy jednak obawiać się deszczu – prognozy gwarantują suchą pogodę. Będzie to najchłodniejszy dzień tego weekendu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą maksymalnie około 17 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 7 stopni. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 2 m/s.

Słoneczna sobota i wyraźne ocieplenie

Już w sobotę pogoda w Katowicach ulegnie zdecydowanej poprawie. Chmury całkowicie ustąpią, a na niebie przez cały dzień będzie świecić słońce, co z pewnością poprawi nastroje. Wraz z rozpogodzeniami nadejdzie też odczuwalne ocieplenie – temperatura maksymalna podskoczy do około 22 stopni Celsjusza. Warunki do wypoczynku na zewnątrz będą niemal idealne, ponieważ wiatr wyraźnie osłabnie i będzie prawie nieodczuwalny, a jego prędkość spadnie do zaledwie 1 m/s. Noc również okaże się cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie 8 stopni.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Niedziela, 3 maja, zapowiada się jako kulminacja wiosennej aury w Katowicach. To będzie najcieplejszy dzień całego weekendu. Niebo pozostanie bezchmurne, a słońce będzie operować przez cały dzień. Słupki rtęci powędrują aż do 24 stopni Celsjusza w cieniu, co sprawi, że odczuwalnie zrobi się bardzo przyjemnie. Poranek i noc także będą łagodniejsze, z temperaturą minimalną w okolicach 10 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile w porównaniu do soboty, osiągając prędkość około 3 m/s, jednak nie powinien zakłócać planów na świeżym powietrzu.

Idealna pogoda na świeżym powietrzu

Bezchmurne niebo i temperatury przekraczające 20 stopni, szczególnie w sobotę i niedzielę, stworzą doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku. To świetna okazja, by zaplanować dłuższy spacer, rodzinną przejażdżkę rowerową po miejskich ścieżkach czy po prostu odpocząć z książką w jednym z parków. Sucha i słoneczna aura będzie sprzyjać wszelkim aktywnościom na zewnątrz, od spotkań z bliskimi w plenerze po relaks na łonie natury i łapanie pierwszych promieni słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather