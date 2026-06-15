Remont autostrady A1 na Śląsku. Wykonawcę wyłoniła GDDKiA

Katowicka filia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podjęła ostateczną decyzję w sprawie wyboru podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie gigantycznych nierówności na popularnej trasie. Za realizację tego skomplikowanego zadania odpowiadać będzie konsorcjum firm Colas Polska oraz Antex II, które zaproponowały cenę w wysokości około 36,3 miliona złotych.

Przedstawiciele państwowej instytucji przewidują zawarcie stosownej umowy na przełomie drugiego i trzeciego kwartału bieżącego roku, o ile do 22 czerwca nikt nie zgłosi oficjalnych zastrzeżeń. Stanowi to dopiero początek zakrojonej na szeroką skalę operacji przywracania pełnej funkcjonalności trasy łączącej Pyrzowice z Piekarami Śląskimi.

Trudności w komfortowym podróżowaniu dotyczą łącznie 16-kilometrowego fragmentu drogi szybkiego ruchu. Poważne wybrzuszenia asfaltu stanowią bezpośredni efekt pęcznienia specyficznego surowca zastosowanego przed laty podczas tworzenia podbudowy tej kluczowej infrastruktury.

Narastające problemy z utrzymaniem równego profilu jezdni wymusiły na zarządcy wprowadzenie rygorystycznych ograniczeń prędkości. Na przeważającej części tej trasy wprowadzono limit do 110 kilometrów na godzinę, natomiast w miejscach największych wybrzuszeń kierowcy muszą zwalniać nawet do 80 kilometrów na godzinę.

Kierowcy regularnie korzystający z tego drogowego połączenia zdążyli już wymyślić dla tych uszkodzeń potoczną nazwę „fale Dunaju”. Obecny plan drogowców zakłada całkowitą eliminację źródła tych kłopotów budowlanych, co docelowo zapewni bezpieczną i bezproblemową eksploatację infrastruktury przez kolejne dziesięciolecia.

Prace na autostradzie A1 w Dobieszowicach. Drogowcy całkowicie zdemontują uszkodzoną jezdnię

Zaplanowana wielka inwestycja obejmuje ponad trzy kilometry uszkodzonej drogi, a drogowcy przygotowują się do bardzo inwazyjnych działań inżynieryjnych. Zgodnie z zapowiedziami rozebrana zostanie zupełnie cała warstwa wierzchnia, elementy chroniące przed mrozem oraz znaczna część ziemnego nasypu.

Odbudowa tej części trasy będzie się opierać na nowoczesnych rozwiązaniach. W zaawansowanych planach przewidziano zastosowanie specjalnej warstwy antypoślizgowej wykonanej z odpowiedniego kruszywa, wodoszczelnej geomembrany oraz nowoczesnego geomateraca stabilizującego całą strukturę.

Kolejnym, niezwykle ważnym etapem będzie gruntowna przebudowa systemów odprowadzania wody oraz pełnej kanalizacji deszczowej. Zatrudniony wykonawca ma również za zadanie odmalowanie pasów, postawienie nowych znaków drogowych oraz instalację wytrzymałych barier bezpieczeństwa na całym przebudowywanym odcinku drogi.

Autostrada A1 na zdjęciach:

Gwarancja na autostradę A1 bezpowrotnie minęła. Naprawa zostanie opłacona ze środków publicznych

Wadliwy odcinek drogi szybkiego ruchu między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, łącznie z sąsiadującym zjazdem na drogę ekspresową S1 przy węźle lotniskowym, powstawał w okresie od 2009 do 2012 roku. Gigantyczna inwestycja pochłonęła wtedy równe półtora miliarda złotych, a głównymi realizatorami kontraktu były wielkie przedsiębiorstwa Budimex oraz Mostostal Warszawa.

W początkowym okresie obowiązywania umowy gwarancyjnej wszelkie usterki były regularnie poprawiane i naprawiane przez pierwotnych budowniczych. Niestety okres bezpłatnej ochrony minął, dlatego obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi sfinansować wszystkie kosztowne prace naprawcze bezpośrednio z budżetu państwa.

Całkowita długość zniekształconej trasy została proceduralnie podzielona aż na trzynaście oddzielnych projektów inwestycyjnych. Rozpoczęcie poważnych robót w rejonie miejscowości Dobieszowice stanowi pierwszy ważny punkt wieloetapowego planu, dzięki któremu uciążliwe wybrzuszenia nawierzchni wreszcie przestaną irytować zmotoryzowanych obywateli.