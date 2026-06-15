Melania Trump na urodziny męża wystroiła się na czarno. Posłanka PiS zachwycona pierwszą damą USA

Na uroczystości zorganizowane w USA zaproszony został prezydent Karol Nawrocki. Polityk miał okazję zamienić kilka słów z Donaldem Trumpem. Prezydenci rozmawiali przez chwilę podczas niedzielnej gali federacji UFC, zorganizowanej przy Białym Domu. Jeszcze przed wylotem Nawrockiego do Stanów szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że w Waszyngtonie prezydent Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem. Minister dopytywany, czy prezydent będzie miał możliwość odbycia rozmowy „jeden na jeden” z amerykańskim przywódcą, podkreślił, że „będzie oczywiście kontakt, będzie rozmowa”.

Sam Nawrocki także został zapytany, już będą w USA, o to, co zamierza powiedzieć prezydentowi Trumpowi na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Polski prezydent zaznaczył, że po pierwsze złoży Trumpowi życzenia z okazji urodzin i z okazji 250. rocznicy deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych, ale też nawiąże do polskich spraw. - Każde nasze spotkanie, a było ich już wiele, włącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski - przyznał prezydent.

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Melania Trump zachwyciła stylizacją: klasycznie, ale z pazurem

Oczywiście na gali nie zabrakło żony Donalda Trumpa, Melanii. Pierwsza dama USA zachwyciła stylizacją. Znana z nienagannego stylu i elegancji prezydentowa tym razem postawiła na kreację w kolorze czarnym. Wybrała bardzo dopasowaną czarną sukienkę midi, a na ramiona zarzuciła czarną, skórzaną kurtkę o kroju marynarki. Stylizację uzupełniła wysokimi szpilkami. Postawiła także na delikatną biżuterię, czyli naszyjnik typu choker ze srebrnym krzyżykiem. Melania Trump zdecydowała się na prostą fryzurę, czyli rozpuściła włosy. Całość prezentowała się elegancko, ale z pazurem.

Zdjęcia i nagrania z gali federacji UFC,, której przyglądała się Melania Trump obiegły media na całym świecie. Była modelka zwróciła uwagę posłanki PiS, Dominiki Chorosińskiej. Parlamentarzystka, gdy zobaczyła nagranie z żoną Trumpa nie mogła się powstrzymać, zachwytom nie było końca! - To chyba najszczęśliwsza Melania Trump, jaką kiedykolwiek widziałam. Uśmiech, swoboda i świetna atmosfera — trudno tego nie zauważyć - napisała na Facebooku.

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