Agata Duda znów pokazała się publicznie. Wszyscy patrzyli na jedną rzecz

Agata Duda po dłuższej przerwie pojawiła się publicznie u boku męża

Była pierwsza dama towarzyszyła Andrzejowi Dudzie podczas wydarzenia w Nowym Jorku

Uwagę przyciągnęła nie tylko stylizacja, ale przede wszystkim wyraźnie odświeżona fryzura

Agata Duda znów pojawiła się publicznie

Agata Duda przez dziesięć lat była jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Polsce. Jako pierwsza dama towarzyszyła Andrzejowi Dudzie podczas najważniejszych uroczystości państwowych, wizyt zagranicznych i spotkań oficjalnych. Po zakończeniu jego drugiej kadencji oboje wrócili do Krakowa, a była prezydentowa wyraźnie usunęła się w cień.

Przez ostatnie miesiące rzadko pokazywała się publicznie. Dlatego jej pojawienie się w Nowym Jorku od razu wywołało zainteresowanie. Agata Duda towarzyszyła Andrzejowi Dudzie podczas uroczystości wręczenia stypendiów organizowanej przez Polish & Slavic Federal Credit Union.

Wydarzenie miało oficjalny charakter, ale dla wielu obserwatorów najciekawsze okazało się coś zupełnie innego niż sama uroczystość.

Wszyscy patrzyli na fryzurę Agaty Dudy

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Była pierwsza dama zaprezentowała się w eleganckim, jasnym komplecie, utrzymanym w klasycznym stylu. Największą uwagę zwróciły jednak jej włosy. Agata Duda, która przez lata była wierna niemal niezmiennemu uczesaniu, tym razem pokazała się w odświeżonej fryzurze.

Nowe cięcie wyglądało lżej i nowocześniej. Góra fryzury została wyraźnie wydłużona i ułożona bardziej miękko na bok, co od razu zmieniło cały wizerunek byłej pierwszej damy. Zamiast dobrze znanej, mocniej uniesionej stylizacji, pojawiła się wersja bardziej swobodna i świeża.

Zmiana nie była rewolucyjna, ale wystarczyła, by natychmiast przyciągnąć spojrzenia. Właśnie takie subtelne metamorfozy zwykle zwracają największą uwagę, zwłaszcza gdy dotyczą osoby przez lata kojarzonej z bardzo spójnym, zachowawczym stylem.

Po Pałacu wybrała ciszę

Agata Duda już wcześniej dawała do zrozumienia, że po zakończeniu prezydentury męża chce zwolnić tempo i odpocząć od życia publicznego. Także Andrzej Duda mówił o tym w wywiadzie dla „Gazety Krakowskiej”.

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