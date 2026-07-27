Najman odpalił się w sieci! Wziął w obronę Terleckiego i mówi o "kajtku w pieluchach"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-27 10:03

Nie milkną echa decyzji o rozejściu się dróg PiS i Mateusza Morawieckiego oraz skupionych wokół niego polityków ze stowarzyszenia "Rozwój Plus". Dochodzi do ostrych starć słownych między frakcją byłego premiera, a tymi, którzy zostali przy prezesie Jarosławie Kaczyńskim. W końcu głos zabrał także Marcin Najman!

Uśmiechnięty Ryszard Terlecki w jasnej koszuli. Obok na zdjęciu Marcin Najman w garniturze. O sporze czytaj na SE.
Autor: BRUNNER / SUPER EXPRESS, Paweł Wrzecion/AKPA/ AKPA

Jeszcze niedawno wszyscy grali do jednej bramki, ale to już przeszłość. Tylko Jarosław Kaczyński ogłosił, że z partii odchodzi kilkadziesiąt osób skupionych wokół Mateusza Morawieckiego, od razu zaczęły się przepychanki słowne obu frakcji. W weekend zaś przybrały porażające formy! Nie tylko były to uszczypliwości, ale regularne ataki obu stron.

Jednym z mocniejszych komentarzy pojawił się pod adresem wieloletniego, bliskiego współpracownika prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czyli Ryszarda Terleckiego. Polityk wszedł w skład stowarzyszenia Morawieckiego, czyli "Rozwój Plus", a w chwili próby zdecydował się tam pozostać, tym samym odchodząc z PiS. Taka postawa wywołała mocny wpis Michała Wosia, polityka Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej Suwerennej Polski. Woś w mediach społecznościowych napisał: - Młodzi. Wykształceni z wielkich miast. Odmłodzona prawica Mateusza Morawieckiego, a do wpisu dodał nie tylko emotikon przedstawiający klauna, ale też zdjęcie Ryszarda Terleckiego. Co prawda potem, po fali oburzenia ze strony środowiska skupionego wokół Morawieckiego, wpis usnął, ale jak wiadomo w sieci nic nie ginie.

Wśród oburzonych znalazł się m.in. Paweł Jabłoński, który przyznał, że jeszcze niedawno bronił Wosia "przed represjami prokuratury Żurka", ale: 

(..) gdy widzę coś takiego – ręce po prostu opadają! Chłopak ledwo ponad 30 lat, z niewielkim wciąż dorobkiem politycznym – i ma czelność wyśmiewać się z WIEKU Ryszarda Terleckiego, jednego z najbardziej zasłużonych dla Prawo i Sprawiedliwość polityków, represjonowanego przez komunę, wielkiego polskiego patriotę. A gnojek robi to tylko dlatego, że jego banda z Solidarnej/Suwerennej Polski teraz ten PiS przejęła – a Ryszard Terlecki się na to nie chciał zgodzić – i został z partii wypchnięty.

Wpis ze zdjęciem Ryszarda Terleckiego dotarł nawet do.. Marcina Najmana. Sportowiec, który często komentuje także sprawy społeczne i polityczne, bez owijania w bawełnę napisał, co o tym wszystkim sądzi i wziął w obronę Terleckiego: 

- Naśmiewanie się z czyjegoś wieku świadczy o tym, że ktoś jeszcze nie zna życia (ale w końcu pozna) i jest zwykłym gówniarzem. Panie Rysiu wszystkiego dobrego. Gdy Pan słuchał Maanam, to kajtek jeszcze w pieluch walił - napisał przy okazji wspominając Mannam, czyli zespół, w którym występowała Kora... dawna miłość Ryszarda Terleckiego. 

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Głośno w weekend było też o występie Jacka Kurskiego w telewizji Republika. Były szef TVP ostro wypowiadał się o kolegach, którzy odeszli z PiS. Oskarżył on byłego premiera Morawieckiego o zdradę i działanie na zlecenie rządu Donalda Tuska i Niemiec, a także wdał się w gwałtowną sprzeczkę z posłem Robertem Gontarzem.

Wypowiedź Kurskiego krótko, ale dobitnie skomentował na portalu X Waldemar Buda: - Przedstawiciel PiS wysłany dzisiaj do telewizji, naprawdę przestańcie do nas apelować o spokój, o zgodę, o umiar. Będzie wojna.

Nie tylko wpisy pełne wzajemnych ataków pojawiły się w sieci, ale odnotowano też... walki o profile w mediach społecznościowych. Przykładem jest zmiana nazwy lubelskiego fanpage'u Prawa i Sprawiedliwości na Facebooku. Otóż profil zmienił nazwę z "Prawo i Sprawiedliwość - Lublin" na "Rozwój Plus - lubelskie".

Kora i Ryszard Terlecki
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MARCIN NAJMAN
RYSZARD TERLECKI