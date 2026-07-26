Tego jeszcze nie było! Nowa inicjatywa Karola Nawrockiego może zaskoczyć

Prezydent Karol Nawrocki organizuje dwudniowe spotkanie dla młodych dorosłych w prezydenckiej rezydencji w Juracie z celem wsłuchania się w ich pomysły i prowadzenia dialogu o przyszłości Polski.

Wydarzenie jest przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 26 lat, a udział wymaga rejestracji poprzez specjalny formularz online, w którym należy podać szczegółowe dane osobowe.

Obowiązuje ścisły regulamin, który m.in. pozwala na unieważnienie zgłoszenia w przypadku podania nieprawdziwych danych; za bezpieczeństwo odpowiada Służba Ochrony Państwa, a na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz substancji odurzających.

Prezydent Karol Nawrocki, inicjator wydarzenia, za pośrednictwem mediów społecznościowych zapowiedział jego główny cel. Motto spotkania, "Przyszłość zaczyna się już dziś", ma symbolizować jego proaktywny charakter. Prezydent podkreślił, że intencją jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli z młodym pokoleniem.

- Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami – zadeklarował.

Program wydarzenia

Dwudniowe wydarzenie, zaplanowane na 29 i 30 sierpnia, ma mieć charakter interaktywny i różnorodny. Lokalizacją będzie prezydencka rezydencja w Juracie. Karol Nawrocki w opublikowanym nagraniu zaznaczył, że program obejmie dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek i rozmów o przyszłości Polski. Dokładny harmonogram atrakcji nie został jeszcze publicznie przedstawiony.

Udział w spotkaniu jest otwarty dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Proces rejestracji odbywa się poprzez specjalny formularz dostępny na oficjalnej stronie prezydenta RP. Wymagane jest podanie szczegółowych danych osobowych, takich jak numer PESEL, adres zamieszkania oraz informacje dotyczące statusu edukacyjnego, jak szkoła lub uczelnia.

Regulamin i Bezpieczeństwo

Każdy kandydat zobowiązany jest do akceptacji regulaminu wydarzenia. Dokument ten precyzuje, że podanie nieprawdziwych informacji w formularzu rejestracyjnym może skutkować unieważnieniem zgłoszenia lub odebraniem prawa do uczestnictwa. Wszyscy uczestnicy będą musieli nosić widoczny identyfikator, a za bezpieczeństwo na terenie rezydencji odpowiada Służba Ochrony Państwa. Regulamin jasno określa zakazy, w tym wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu, substancji odurzających, psychotropowych czy innych środków o podobnym działaniu. Od uczestników oczekuje się również przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania innych osób oraz dbałości o własne i wspólne bezpieczeństwo.

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