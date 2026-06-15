Wiadomo, kogo Daniel Olbrychski zagra w "Ranczu"! Na aktora wylał się hejt!

"Ranczo" wraca na ekrany z Danielem Olbrychskim w obsadzie

"Ranczo" to jeden z najpopularniejszych seriali w historii polskiej telewizji. Doczekał się dziesięciu sezonów, a ostatni został wyemitowany w 2016 roku. Co pewien czas wracały plotki o kontynuacji. Kilka miesięcy temu potwierdzono, że powstanie kolejna część. Ta wiadomość ucieszyła fanów produkcji.

Kilka dni temu rozpoczęły się prace nad jedenastym sezonem "Rancza". W sumie powstanie sześć odcinków, które mają ostatecznie dopiąć wszystkie wątki. Scenariusz stworzył przed lat nieżyjący już Andrzej Grembowicz, główny scenarzysta serialu. Nad jego odświeżoną wersją pracował jego syn, Marcin Grembowicz.

Na plan filmowy wróciła niemal cała ekipa - od reżysera, po obsługę techniczną i aktorów. Zabraknie za to zmarłego w 2020 roku Pawła Królikowskiego, który wcielał się w Kusego. Dwa lata później pożegnaliśmy legendarnego Franciszka Pieczkę. Wbrew krążącym w sieci teoriom nie zostaną oni zastąpieni przez sztuczną inteligencję czy innych aktorów.

Niedawno potwierdzono za to, że do obsady dołączy Daniel Olbrychski. Aktor prywatnie jest ogromnym fanem "Rancza" i widział wszystkie odcinki. W rozmowie z "Faktem" stwierdził, że serial stanowi idealne ukazuje Polskę - "jej śmieszność, mądrość, wady, zalety, wzruszenia i marzenia".

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Daniel Olbrychski zdradził, kogo zagra w nowym "Ranczu"

Olbrychski powiedział też nieco więcej o granej przez siebie postaci. Gdy ogłoszono jego casting, w sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Część osób obawiała się, że aktor ma zastąpić Pieczkę w roli uwielbianego Stacha Japycza. Daniel Olbrychski zagra nie Stacha, ale jego kuzyna.

Pojawię się jako kuzyn Japyczów, czyli będzie to Ignac Japycz. To będzie zupełnie nowa postać. [...] Będę się starał zrobić wszystko, żeby nie zawieść ich [aktorów z serialu- red. ] i widzów. Żeby zastąpić na ławeczce najpierw Niemczyka, a potem Franka Pieczkę w roli Stacha Japycza. Znaczy zastąpić - kontynuować jak gdyby do tej trójki tych fantastycznie zagranych Pietrka, Solejuka i Hadziuka. No to ja naprawdę skupiam się, żebym czegoś nie przedobrzył albo czegoś nie zepsuł - przyznał gwiazdor.

Scenarzyści zdecydowali się na powtórkę z przeszłości. W pierwszym sezonie na kultowej ławeczce siedział Jan Japycz grany przez Leona Niemczyka. Aktor zmarł w trakcie kręcenia zdjęć do drugiej serii. To wtedy do serialowych Wilkowyj zawitał jego brat - Stach Japycz (w tej roli niezapomniany Franciszek Pieczka).

Daniel Olbrychski nie przejmuje się krytyką i skupia na pracy w ulubionym serialu. Na planie pojawi się początkiem lipca. Co więcej, dla "Rancza" przerwał urlop, co do tej pory mu się nie zdarzyło.

Właśnie wtedy będę już na wakacjach na Podlasiu. Z Drohiczyna do Jeruzala, który gra Wilkowyje, będę przyjeżdżał z wakacji, co jest absolutnym wyjątkiem, bo ja w lipcu i sierpniu odmawiam wszelkich propozycji, a tutaj jednak będę przyjeżdżał pokornie na plan prosto z wakacyjnego domu - wyznał w rozmowie z "Faktem".

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