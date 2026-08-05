Aktorka pokazała zrujnowane mieszkanie w kamienicy. Musiała wymienić wszystko: dach, stropy, kominy

Anna Karczmarczyk: Ruina zamiast wymarzonego mieszkania

Anna Karczmarczyk (34 l.) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiała już jako nastolatka. Przełomem była rola w kontrowersyjnych "Galeriankach" Katarzyny Rosłaniec. Rola Alicji otworzyła jej drzwi do prawdziwej kariery. Dziś aktorka pojawia się zarówno w popularnych serialach, jak i cenionych filmach.

W 2016 roku w parze z Jackiem Jeschke (34 l.) wygrała piątą edycję "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Na planie programu Anna Karczmarczyk poznała producenta Pascala Litwina (35 l.). Dwa lata później byli po ślubie, a pod koniec lipca 2021 roku ich rodzina się powiększyła. Małżonkowie bardzo dbają o swoją prywatność i bardzo rzadko pokazują się razem. Do tej pory nie zdradzili płci dziecka.

Karczmarczyk aktywnie działa w mediach społecznościowych. Wrzuca tam najczęściej treści związane z pracą oraz jej kulisy. Kilka tygodni temu zamieściła nagranie, na którym pokazała nowe mieszkanie. A raczej jego zgliszcza. Okazuje się, że razem z ukochanym po dwóch latach poszukiwań znaleźli lokum marzeń - przestronne mieszkanie w kamienicy z poddaszem.

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Anna Karczmarczyk musiała zdemolować mieszkanie. Tak wygląda teraz

By uzbierać na wkład własny zdecydowali się na sprzedaż samochodów. Jednak gdy ekipa remontowa miała zaczął swoją pracę, okazało się, że mieszkanie jest w gorszym stanie niż myśleli. Ściany na poddaszu zaczęły się sypać. Stan dachu również pozostawiał wiele do życzenia.

Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin stanęli przed ważną decyzją - sprzedają feralne mieszkanie czy robią totalną demolkę i generalny remont. Zdecydowali się na tę drugą opcję. Teraz aktorka pochwaliła się pierwszymi efektami prac remontowych.

Nigdy nie przypuszczałam, że remont mieszkania w kamienicy stanie się remontem całego budynku… po wybudowaniu nowego dachu, kominów, stropów, wylaniu nowych podłóg przechodzimy do przyjemniejszych zadań, ale jesteśmy wykończeni… czas na małą przerwę - napisała na Instagramie.

Musi upłynąć jeszcze sporo czasu zanim lokum będzie gotowe do zamieszkania, ale już widać ogromną różnicę. Dach, stropy i kominy zostały zrobione od nowa. Podłoga jest wylana, a tynki czekają na dalsze prace. Pomieszczenia zupełnie nie przypominają tych z poprzedniego filmiku. Anna Karczmarczyk nie ukrywa, że razem z mężem są wykończeni, ale z entuzjazmem wyczekują kolejnego, już znacznie przyjemniejszego, etapu wykańczania własnego gniazdka.

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