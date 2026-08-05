Edyta Bartosiewicz w nowej roli. Rozwiąż test o artystce i jej karierze [QUIZ]

Edyta Bartosiewicz rozpoczęła solową karierę na rodzimym rynku fonograficznym w 1992 roku, wydając album "Love", który stanowił próbę odnalezienia jej unikalnego brzmienia, choć już wtedy spotkał się z uznaniem recenzentów. Prawdziwym punktem zwrotnym okazała się wydana dwa lata później płyta "Sen". Od tego momentu wokalistka niezmiennie cieszy się statusem jednej z najważniejszych polskich piosenkarek. W najbliższym czasie rockowa artystka zadebiutuje w całkiem nowej roli: będzie pełnić rolę mentorki w muzycznym talent show "The Voice of Poland".

Edyta Bartosiewicz nową twarzą w "The Voice of Poland"

Po wielu latach odmów Edyta Bartosiewicz w końcu zasiądzie w fotelu trenerskim jednego z najpopularniejszych programów muzycznych w Polsce. Na początku sierpnia Telewizja Polska ogłosiła, że to właśnie ona zajmie miejsce Margaret w nadchodzącej edycji. Artystka przyznała, że producenci zapraszali ją do współpracy już od pierwszej odsłony programu, jednak to dopiero teraz poczuła gotowość na przekazywanie swojej wiedzy początkującym wokalistom.

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Co wiesz o karierze Edyty Bartosiewicz? Quiz wiedzy

Twórczość rockowej ikony obfituje w ponadczasowe hity, które nucą kolejne pokolenia Polaków. Niestety, problemy zdrowotne oraz trudności osobiste zmusiły ją do zejścia ze sceny i walki o sprawność wokalną. W efekcie fani musieli czekać na jej nowy krążek kilkanaście lat.

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Mimo tych przeciwności losu wokalistka ma na koncie współpracę z największymi gwiazdami, niezapomniane utwory z filmów oraz liczne wyróżnienia branżowe. W związku z dołączeniem piosenkarki do "The Voice of Poland", zebraliśmy dla Was najciekawsze fakty z jej życia w formie quizu. Spróbujcie swoich sił!

Edyta Bartosiewicz to legenda polskiej muzyki. Jak dobrze znasz artystkę i jej twórzość? Pytanie 1 z 12 Edyta Bartosiewicz urodziła się w: Gdańsku Warszawie Toruniu Następne pytanie