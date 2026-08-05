Gwiazda TVN ruszyła w pościg za złodziejem. Rower wygrał z nogami!

Ale numer! Złodziej zwinął płaszcz Malwiny Wędzikowskiej i zniknął na rowerze

Malwina Wędzikowska nie spodziewała się, że dzień pracy zakończy się tak nieprzyjemnym incydentem. Podczas plenerowej sesji zdjęciowej doszło do kradzieży, która zaskoczyła wszystkich obecnych. Wszystko rozegrało się w ciągu zaledwie kilku chwil. Wystarczył moment nieuwagi, by nieznajomy mężczyzna wykorzystał okazję i odjechał z łupem.

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Złodziej zwiał z płaszczem Malwiny Wędzikowskiej. Nawet fotograf ruszył w pościg!

Jak relacjonowała Malwina Wędzikowska, do zdarzenia doszło podczas wykonywania zdjęć. Płaszcz został odłożony na chwilę, gdy trwała sesja. W pewnym momencie pojawił się mężczyzna, którego celebrytka oceniła na około 50 - 60 lat.

Chwilę później okazało się jednak, że jego zamiary były bardzo zuchwałe. Mężczyzna chwycił płaszcz i błyskawicznie oddalił się na rowerze. Wszystko wydarzyło się dosłownie na oczach Malwiny Wędzikowskiej oraz współpracującego z nią fotografa.

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Gdy zorientowali się, co właśnie się stało, natychmiast ruszyli za uciekającym złodziejem. Pościg nie trwał jednak długo. Rower okazał się zdecydowanie szybszym środkiem transportu niż bieg, a sprawca w kilka chwil zniknął z pola widzenia.

Choć cała sytuacja wyglądała wręcz nieprawdopodobnie, była dla prezenterki ogromnym zaskoczeniem. Trudno uwierzyć, że do kradzieży mogło dojść w biały dzień i to podczas sesji zdjęciowej, kiedy wokół znajdowali się ludzie.

Złodzieje potrafią wykorzystać nawet najkrótszy moment nieuwagi. Wystarczy kilka sekund, by cenne rzeczy zniknęły bez śladu. Tym razem łupem padł płaszcz, ale równie dobrze mogły to być znacznie cenniejsze przedmioty.

Nie wiadomo, czy sprawcę uda się zidentyfikować. Jeśli w okolicy działał monitoring, nagrania mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości. Na razie wiadomo jedynie, że był to starszy mężczyzna, który po dokonaniu kradzieży odjechał na rowerze. Myślicie, że Malwina odzyska płaszcz?

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Zobacz naszą galerię: Malwina Wędzikowska ruszyła w pościg za złodziejem. Rower wygrał z nogami!

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