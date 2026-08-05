Reżyser "Rancza" wprost o nieżyjących bohaterach. Dlatego nie ma pomocy sztucznej inteligencji

"Ranczo" wraca na ekrany

Premiera debiutanckiego odcinka „Rancza” miała miejsce na antenie TVP1 dokładnie 5 marca 2006 roku. Ten uwielbiany przez widzów serial obyczajowo-komediowy doczekał się łącznie 10 sezonów, składających się ze 130 epizodów, których emisja dobiegła końca w listopadzie 2016 roku.

Równo dziesięć lat po wyemitowaniu finałowego odcinka produkcja powraca z nowymi historiami, a ich premiera została zaplanowana na grudzień 2026 roku. Obecnie produkcja kończy już zdjęcia w Jeruzalu i dogrywa sceny w innych lokalizacjach,

W nowej serii ponownie zobaczymy dobrze znaną i lubianą obsadę: Cezary Żak raz jeszcze zagra podwójną rolę braci bliźniaków – wójta oraz księdza, Ilona Ostrowska wcieli się w postać Lucy Wilskiej, a Artur Barciś powróci jako Arkadiusz Czerepach. Na ekranie nie zabraknie także Marty Lipińskiej w roli Michałowej, Doroty Choteckiej grającej Krystynę Więcławską oraz stałych bohaterów kultowej ławeczki, w których wcielają się Bogdan Kalus, Sylwester Maciejewski i Piotr Pręgowski.

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Co z Pawłem Królikowskim i Franciszkiem Pieczką w "Ranczu"?

Aktorzy grający w "Ranczo": Paweł Królikowski i Franciszek Pieczka od lat nie żyją. Gdy w grudniu 2025 ogłoszono, że serial wraca, ruszył fala spekulacji na temat tego, jak zakończą wątek tych dwóch aktorów. Choć jedno ze źródeł "Super Expressu" wprost powiedziało, że reżyser nie ma zamiaru używać sztucznej inteligencji do "ożywniania" postaci, internet i tak huczał od tych plotek. W końcu do sprawy postanowił odnieść się Wojciech Adamczyk, czyli reżyser "Rancza". Jak zaznaczył na nagraniu dla TVP - aktorzy, którzy zmarli, będa dalej funkcjonować jako postacie w serialu.

- Nie zobaczymy może ich na ekranie, ale będą uczestniczyć w akcji, będą nadal mieszkańcami Wilkowej, nadal członkami naszej społeczności. I w ten sposób nadal sprawiamy to, żeby funkcjonowali wśród nas - powiedział Wojciech Adamczyk.

Reżyser odniósł się też do plotek w sieci, o możliwości użycia sztucznej inteligencji przy ożywianiu Kusego i Japycza.

- Nie chcieliśmy wykorzystywać sztucznej inteligencji, dlatego że generowanie postaci, aktorów, którzy już nie mogą wpłynąć na swoją rolę, jest w moim przekonaniu trochę nieuczciwe, a nawet niemoralne, bo po pierwsze nie mamy ich zgody na to, że oni by tak właśnie zagrali. Poza tym, by tak dosyć arbitralnie narzucalibyśmy im interpretację, a może oni chcieliby to inaczej zagrać. Tego się chyba raczej nie powinno robić, chociaż obawiam się, że prędzej czy później do tego dojdzie - powiedział Adamczyk.

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