"Ranczo" łączy widzów od lat

Ranczo było emitowane w latach 2006–2016 w TVP1. Początkowo po pierwszym sezonie nikt nie spodziewał się tego, że serial stanie się tak popularny. Ale nic dziwnego - losy kultowej nieistniejącej wsi Wilkowyje potrafiły przyciągnąć widzów. "Ranczo" opowiada o losach Lucy Wilskiej, Amerykanki, która po odziedziczeniu dworku po zmarłej babci. Poznajemy lokalną społeczność i problemy jak konflikt bliźniąt wójta i księdza czy kultowej ławeczki.

Produkcja miała liczyć tylko cztery sezony, lecz dzięki ogromnej oglądalności, dochodzącej do 10 milionów widzów, powstało aż 10 serii (130 odcinków) oraz film pełnometrażowy.

"Ranczo" powraca na ekrany. Co wiemy o spin offie?

Pod koniec 2025 roku fani otrzymali radosne wieści - "Ranczo" powróci na ekrany, ale w formie spin offu. Jak zapowiadano, planowane jest zamknięcie i dokończenie wielu wątków. 9 czerwca 2026 roku na czytaniu scenariusza spotkały się następujące osoby:

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Ilona Ostrowska.

Do obsady dodatkowo dołączył Daniel Olbrychski, który ma zasiąść na ławeczce za śp. Franciszka Pieczkę. Wywołało to spore oburzenie widzów.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Co z Kusym w "Ranczu"?

W 2020 roku Polska nagle musiała pożegnać znakomitego aktora Pawła Królikowskiego. W serialu "Ranczo" wcielał się on w Kusego, czyli jednego z głównych bohaterów. Gdy pojawiły się informacje o spin offie serialu, równocześnie zaczęły tworzyć się plotki na temat odtworzenia jego postaci. Jedni pisali, że Kusy ma zostać wygenerowany przez sztuczną inteligencję, co by pasowało do obecnych trendów. Inni nawet pisali o tym, iż ktoś po prostu zastąpi Królikowskiego w jego roli.

Jak nieoficjalnie ustalił "Super Express", Pawła Królikowskiego nikt nie zastąpi.

- Nie mogę za bardzo ujawniać szczegółów. Niedawno Wojciech Adamczyk (reżyser serialu - przyp.pd) obiecał, że nie ma zamiaru zastępować nieżyjących aktorów innymi. Obietnicę dotrzymał i nikt nowy Kusego nie zagra. Nie możemy jednak powiedzieć, w jakiej formie to wszystko zostanie pokazane - powiedział informator "Super Expressu".

Być może niedługo dowiemy się, jak dokładnie zostanie zamknięty wątek Kusego. Oznacza to również, że nikt nie zastąpi stricte Stacha Japycza (Franciszek Pieczka zmarł w 2022 roku).

51