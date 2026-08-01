Tak teraz wygląda grób Aliny Janowskiej. Była łączniczką w Powstaniu Warszawskim!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-01 15:18

1 sierpnia to dzień dla Polaków wyjątkowy. To właśnie wtedy, w samym środku lata 1944 r, wybuchło Powstanie Warszawskie. Kiedy do niego doszło, Alina Janowska miała 21 lat, była piękną, młodą kobietą mocno doświadczona przez wojnę. Gdy zmarła w 2017 r., na jej grobie napisano: aktorka. Ale niżej nie mogło zabraknąć innych ważnych słów.

Powstanie Warszawskie. To już 82 lata

Mija kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a pamięć o jego bohaterach pozostaje żywa. Wśród nich jest Alina Janowska - wybitna aktorka, którą widzowie pokochali za role w filmach, serialach i teatrze. Niewiele osób pamięta jednak, że zanim stała się jedną z największych gwiazd polskiej sceny, z narażeniem życia walczyła o wolność ojczyzny.

Dziś spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, miejscu, gdzie pochowano wielu zasłużonych Polaków. Jej grób regularnie odwiedzają bliscy, wielbiciele talentu oraz osoby pragnące oddać hołd bohaterce wojennych wydarzeń.

Zobacz także: Emil Karewicz zmarł miesiąc po Pawle Królikowskim, spoczął tuż obok młodszego kolegi. Ich nagrobki są wyjątkowe!

Alina Janowska i jej wojenna młodość

Los nie oszczędzał Aliny Janowskiej już od najmłodszych lat. Po wybuchu II wojny światowej zaangażowała się w działalność konspiracyjną. W czasie okupacji była związana z Armią Krajową i podczas Powstania Warszawskiego pełniła funkcję łączniczki, posługując się pseudonimem "Setka". Przenosiła meldunki i wykonywała niezwykle niebezpieczne zadania, ryzykując własnym życiem.

Jeszcze przed wybuchem powstania została aresztowana przez Gestapo za pomoc udzieloną żydowskiej rodzinie. Trafiła na warszawski Pawiak, a następnie została wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Doczekała wyzwolenia i po zakończeniu wojny wróciła do Polski, rozpoczynając drogę, która uczyniła ją jedną z najbardziej cenionych aktorek swojego pokolenia.

Zobacz także: Byliśmy na grobie Stanisława Tyma. Zerknijcie na tabliczkę! Taki napis na nagrobku?

Po wojnie Janowska stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji. Mimo ogromnej popularności rzadko mówiła o własnych wojennych przeżyciach. Nie lubiła przedstawiać się jako bohaterka i uważała, że robiła tylko to, co w tamtych czasach podpowiadało jej sumienie.

Zobacz także: Kilka dni przed rocznicą śmierci Kory odwiedziliśmy jej grób. Brakuje jednego, ważnego elementu!

Odeszła na zawsze

Alina Janowska zmarła 13 listopada 2017 roku w wieku 94 lat. Jej pogrzeb zgromadził rodzinę, przyjaciół, przedstawicieli świata kultury oraz tłumy warszawiaków. Uroczystości miały wojskowy charakter, co było wyrazem uznania zarówno dla jej artystycznego dorobku, jak i odwagi wykazanej podczas wojny. Dziś grób aktorki na Powązkach pozostaje miejscem szczególnym - przypomina nie tylko o wielkiej gwieździe polskiego kina i teatru, ale także o młodej kobiecie, która w najtrudniejszych chwilach historii wykazała się niezwykłą odwagą i poświęceniem. Na nagrobku widnieje napis: aktora, a niżej: łączniczka Powstania Warszawskiego. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

Miejsce ostatniego spoczynku gwiazdy jest minimalistyczne, ale bardzo zadbane i wyróżnia się na tle innych mogił. Alina już z daleka wita odwiedzających wspaniałym uśmiechem i młodą, szczęśliwą, piękną twarzą.

Zobacz także: Fani nie pamiętają o Jerzym Stuhrze? Odwiedziliśmy jego grób tuż przed rocznicą śmierci! Nie ma zniczy ani bukietów

Zobacz więcej zdjęć. Stanisława Celińska - tak teraz wygląda grób gwiazdy. Mnóstwo kwiatów!

Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą
Stanisława Celińska - pogrzeb
Galeria zdjęć 69
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALINA JANOWSKA
POWSTANIE WARSZAWSKIE
NIE ŻYJE
GRÓB
GROBY GWIAZD