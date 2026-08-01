Tak teraz wygląda grób Aliny Janowskiej. Była łączniczką w Powstaniu Warszawskim!

Powstanie Warszawskie. To już 82 lata

Mija kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a pamięć o jego bohaterach pozostaje żywa. Wśród nich jest Alina Janowska - wybitna aktorka, którą widzowie pokochali za role w filmach, serialach i teatrze. Niewiele osób pamięta jednak, że zanim stała się jedną z największych gwiazd polskiej sceny, z narażeniem życia walczyła o wolność ojczyzny.

Dziś spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, miejscu, gdzie pochowano wielu zasłużonych Polaków. Jej grób regularnie odwiedzają bliscy, wielbiciele talentu oraz osoby pragnące oddać hołd bohaterce wojennych wydarzeń.

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Alina Janowska i jej wojenna młodość

Los nie oszczędzał Aliny Janowskiej już od najmłodszych lat. Po wybuchu II wojny światowej zaangażowała się w działalność konspiracyjną. W czasie okupacji była związana z Armią Krajową i podczas Powstania Warszawskiego pełniła funkcję łączniczki, posługując się pseudonimem "Setka". Przenosiła meldunki i wykonywała niezwykle niebezpieczne zadania, ryzykując własnym życiem.

Jeszcze przed wybuchem powstania została aresztowana przez Gestapo za pomoc udzieloną żydowskiej rodzinie. Trafiła na warszawski Pawiak, a następnie została wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Doczekała wyzwolenia i po zakończeniu wojny wróciła do Polski, rozpoczynając drogę, która uczyniła ją jedną z najbardziej cenionych aktorek swojego pokolenia.

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Po wojnie Janowska stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji. Mimo ogromnej popularności rzadko mówiła o własnych wojennych przeżyciach. Nie lubiła przedstawiać się jako bohaterka i uważała, że robiła tylko to, co w tamtych czasach podpowiadało jej sumienie.

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Odeszła na zawsze

Alina Janowska zmarła 13 listopada 2017 roku w wieku 94 lat. Jej pogrzeb zgromadził rodzinę, przyjaciół, przedstawicieli świata kultury oraz tłumy warszawiaków. Uroczystości miały wojskowy charakter, co było wyrazem uznania zarówno dla jej artystycznego dorobku, jak i odwagi wykazanej podczas wojny. Dziś grób aktorki na Powązkach pozostaje miejscem szczególnym - przypomina nie tylko o wielkiej gwieździe polskiego kina i teatru, ale także o młodej kobiecie, która w najtrudniejszych chwilach historii wykazała się niezwykłą odwagą i poświęceniem. Na nagrobku widnieje napis: aktora, a niżej: łączniczka Powstania Warszawskiego. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

Miejsce ostatniego spoczynku gwiazdy jest minimalistyczne, ale bardzo zadbane i wyróżnia się na tle innych mogił. Alina już z daleka wita odwiedzających wspaniałym uśmiechem i młodą, szczęśliwą, piękną twarzą.

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Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą