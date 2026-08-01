Rafał Brzozowski się żeni! Ślub na bogato - 400 gości, wejście tylko za okazaniem zaproszenia

Rafał Brzozowski bierze ślub. Kim jest jego wybranka?

Rafał Brzozowski niechętnie mówi o swoim życiu prywatnym, ale tego, że się żeni, nie dało się ukryć. Piosenkarz 1 sierpnia ma poślubić swoją ukochaną partnerkę, której jednak fani gwiazdora kompletnie nie znają. Daty nie udało się utrzymać w sekrecie, wiadomo, że Brzozowski bierze ślub kościelny, a wesele będzie "na bogato" - największą tajemnicą wydarzenia pozostaje panna młoda.

Z ustaleń mediów wynika, że wybranką serca Brzozowskiego jest Helena, z którą zna się od lat. Według doniesień miała połączyć ich wspólna pasja do muzyki. Kobieta unika rozgłosu i nie zabiega o obecność w mediach, dlatego zakochanym przez długi czas udawało się utrzymać związek z dala od błysku fleszy. Sam Brzozowski również nie publikował żadnych wspólnych zdjęć ani nie komentował doniesień o swoim życiu uczuciowym.

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Piękny ślub i huczne wesele Rafała Brzozowskiego

Co wiadomo o ślubie i weselu Rafała Brzozowskiego? Ceremonia ma się odbyć w jednym z warszawskich kościołów. Goście zapełnią wszystkie ławki, bo ma ich być aż około 400! Pierwsi zaczęli schodzić się już po godzinie 14:30, a mszę zaplanowano na godzinę 15:00. Wejście na ceremonię? Tylko za okazaniem zaproszenia! Po ślubie wszyscy będą bawić się na tradycyjnym, wystawnym weselu w jednym z podwarszawskich hoteli.

Na liście gości mają znaleźć się znane postacie ze świata muzyki i telewizji, w tym Edyta Górniak. Zaproszenia otrzymali także Joanna i Jacek Kurscy, jednak zdecydowali się zrezygnować z udziału w uroczystości. Jak wyjaśniła Joanna Kurska, 1 sierpnia od lat poświęcają obchodom rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dlatego nie wyobrażają sobie tego dnia uczestniczyć w weselu. Brzozowski wie, że to rocznica wyjątkowo ważna dla wielu Polaków, dlatego razem z narzeczoną zdecydował, że zanim wesele rozpocznie się na dobre, jego uczestnicy upamiętnią powstańców minutą ciszy.

Choć wokół ślubu narosło wiele spekulacji, sam Brzozowski zachowuje pełną dyskrecję. W rozmowach z mediami podkreśla, że chce chronić swoje życie prywatne. Jeszcze kilka lat temu mówił, że o założeniu rodziny poinformuje dopiero wtedy, gdy uzna, że nadszedł właściwy moment. Wszystko wskazuje na to, że to dzieje się teraz. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA ZE ŚLUBU RAFAŁA BRZOZOWSKIEGO!

(...) w końcu na wszystko przychodzi dobry czas. Na złożenie rodziny również. Nic na siłę... – mówił Rafał Brzozowski w "Twoim Imperium" kilka lat temu.

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Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!

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