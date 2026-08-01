Niewiarygodne! Żołnierz zamieszany w handel narkotykami. Zabezpieczono setki tysięcy w gotówce

Szczegóły akcji Żandarmerii Wojskowej

Akcja miała miejsce w środę (29 lipca). Żołnierze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej najpierw zatrzymali jedną osobę w Markach. Później przeprowadzili kolejne działania w Ząbkach oraz w województwie świętokrzyskim. Wśród zatrzymanych znalazł się starszy kapral służący w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie-Wesołej.

Co zabezpieczono podczas przeszukań?

Podczas przeszukań łącznie trzynastu pomieszczeń i pojazdów śledczy zabezpieczyli ponad 3 kilogramy marihuany oraz około 1,5 kilograma mefedronu i klefedronu. Zabezpieczono także 362 270 złotych, 3750 euro, trzy laptopy, tablet, pendrive, kartę telefoniczną, zgrzewarkę oraz trzy wagi.

Jak poinformowała Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów, żołnierz usłyszał kilka zarzutów. Dotyczą one między innymi posiadania narkotyków, posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, wielokrotnego udzielania marihuany innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków.

Według śledczych od 12 maja do 21 lipca 2026 roku podejrzany miał co najmniej 320 razy udzielić marihuany ustalonym i nieustalonym osobom. Prokuratura twierdzi, że łącznie mogło chodzić o nie mniej niż 2,5 kilograma tego środka.

Zarzuty dla żołnierza

Zarzuty usłyszał również Patryk Ś., który jest podejrzany o posiadanie znacznych ilości marihuany, mefedronu i klefedronu oraz o wspólne posiadanie narkotyków razem z żołnierzem.

Obaj podejrzani po przedstawieniu zarzutów nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Prokuratura podkreśla jednocześnie, że dotychczas zgromadzony materiał dowodowy nie wskazuje, aby podejrzany żołnierz wnosił narkotyki na teren jednostki wojskowej. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.

8