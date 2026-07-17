Kolejna afera w Warszawie? Burmistrz zawiadamia prokuraturę

Burmistrz Targówka zawiadomił prokuraturę o możliwych nieprawidłowościach.

Zastrzeżenia dotyczą byłych pracowników urzędu odpowiedzialnych za inwestycję.

Koszt rewitalizacji wzrósł z około 5,3 mln zł do ponad 10 mln zł.

Burmistrz skierował sprawę do prokuratury

Urząd Dzielnicy Targówek poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie realizacji przebudowy głównej alei w Parku Wiecha. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłych pracowników urzędu, którzy odpowiadali za przygotowanie i prowadzenie inwestycji. Jak przekazano, osoby te nie są już zatrudnione w dzielnicowym ratuszu.

Wątpliwości dotyczą dokumentacji i nadzoru

Zastrzeżenia dotyczą prawidłowości odbioru dokumentacji projektowej, nadzoru nad realizacją umowy oraz rozliczenia wykonawcy pomimo stwierdzonych braków i nieuzyskania części wymaganych uzgodnień. Przeprowadzona przez urząd analiza wskazuje również, że miasto mogło ponieść szkodę finansową. Chodzi o konieczność przygotowania dodatkowych opracowań projektowych i uzyskania dokumentów niezbędnych do dalszego prowadzenia inwestycji.

Urząd zapowiada współpracę

Władze Targówka deklarują pełną współpracę z organami prowadzącymi postępowanie. Jednocześnie zapewniają, że podjęto działania mające usprawnić kontrolę nad realizacją inwestycji oraz odbiorem dokumentacji projektowej. Magistrat zaznacza przy tym, że samo złożenie zawiadomienia nie oznacza jeszcze odpowiedzialności konkretnych osób. O tym, czy doszło do naruszenia prawa, zdecydują śledczy po przeprowadzeniu postępowania.

Koszt inwestycji znacznie wzrósł

Przebudowa głównej alei w Parku Wiecha pochłonęła ostatecznie ponad 10 mln zł. Na początku wartość inwestycji szacowano na około 5,3 mln zł, jednak w trakcie realizacji rozszerzono zakres prac. Na końcowy koszt wpłynął również wzrost cen materiałów budowlanych.

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