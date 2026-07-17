Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma. Kto wystąpi 18 lipca?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
materiały prasowe
2026-07-17 16:30

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" trwa w najlepsze. Przed nami kolejny przystanek - Chełm. Na scenie wystąpią największe gwiazdy polskiej muzyki, ale to nie koniec atrakcji!

Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma

Razem z falą letnich upałów powróciły koncerty "Lata z Radiem"! Przez całe wakacje w różnych miejscach Polski będzie można posłuchać na żywo największych polskich gwiazd! Koncert inauguracyjny odbył się w sobotę, 20 czerwca, w Bielsku-Białej. Teraz przyszła kolej na następny przystanek. Tym razem scena trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" zawita do Chełma.

Już 18 lipca wakacyjna trasa sprawi, że na jeden wieczór Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Na mieszkańców i gości czekają największe przeboje, wyjątkowi artyści oraz niezapomniana atmosfera wspólnego świętowania lata.

Chełm będzie piątym przystankiem tegorocznej trasy, która od początku wakacji przyciąga tysiące uczestników i widzów przed telewizorami w całej Polsce. 

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Wiemy, kto wystąpi na trasie "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

To będzie wieczór pełen muzycznych emocji, wspólnego śpiewania i największych przebojów, które od lat łączą kolejne pokolenia słuchaczy. Różnorodny repertuar sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie – od rockowych klasyków, przez popowe hity, aż po niezapomniane utwory, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. 

Na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne muzyczne style i pokolenia. Przed publicznością wystąpią:

  • Lanberry
  • Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
  • Michał Szpak
  • Video
  • Big Cyc
  • IRA
  • Chłopcy z Placu Broni
  • De Mono
  • Małgorzata Ostrowska
  • Tatiana Okupnik
  • Papa D

Transmisja koncertu „Lato z Radiem i Telewizją Polską” w sobotę od godziny 20:00 na antenie telewizyjnej Dwójki i w TVP VOD.  Dzięki temu muzyczne emocje z Chełma będą mogli śledzić widzowie w całym kraju.

Współorganizatorem wydarzenia jest Jedynka Polskie Radio. Patronami medialnymi są Super Express, Telemagazyn i NaszeMiasto.pl.

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Krzysztof Cugowski, Tatiana Okupnik i Michał Szpak na scenie. O trasie Lato z Radiem i Telewizją Polską przeczytasz w SE.
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