Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma. Kto wystąpi 18 lipca?

Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma
Razem z falą letnich upałów powróciły koncerty "Lata z Radiem"! Przez całe wakacje w różnych miejscach Polski będzie można posłuchać na żywo największych polskich gwiazd! Koncert inauguracyjny odbył się w sobotę, 20 czerwca, w Bielsku-Białej. Teraz przyszła kolej na następny przystanek. Tym razem scena trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" zawita do Chełma.
Już 18 lipca wakacyjna trasa sprawi, że na jeden wieczór Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Na mieszkańców i gości czekają największe przeboje, wyjątkowi artyści oraz niezapomniana atmosfera wspólnego świętowania lata.
Chełm będzie piątym przystankiem tegorocznej trasy, która od początku wakacji przyciąga tysiące uczestników i widzów przed telewizorami w całej Polsce.
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Wiemy, kto wystąpi na trasie "Lato z Radiem i Telewizją Polską"
To będzie wieczór pełen muzycznych emocji, wspólnego śpiewania i największych przebojów, które od lat łączą kolejne pokolenia słuchaczy. Różnorodny repertuar sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie – od rockowych klasyków, przez popowe hity, aż po niezapomniane utwory, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.
Na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne muzyczne style i pokolenia. Przed publicznością wystąpią:
- Lanberry
- Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
- Michał Szpak
- Video
- Big Cyc
- IRA
- Chłopcy z Placu Broni
- De Mono
- Małgorzata Ostrowska
- Tatiana Okupnik
- Papa D
Transmisja koncertu „Lato z Radiem i Telewizją Polską” w sobotę od godziny 20:00 na antenie telewizyjnej Dwójki i w TVP VOD. Dzięki temu muzyczne emocje z Chełma będą mogli śledzić widzowie w całym kraju.
Współorganizatorem wydarzenia jest Jedynka Polskie Radio. Patronami medialnymi są Super Express, Telemagazyn i NaszeMiasto.pl.
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