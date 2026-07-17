Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma. Kto wystąpi 18 lipca?

Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma

Razem z falą letnich upałów powróciły koncerty "Lata z Radiem"! Przez całe wakacje w różnych miejscach Polski będzie można posłuchać na żywo największych polskich gwiazd! Koncert inauguracyjny odbył się w sobotę, 20 czerwca, w Bielsku-Białej. Teraz przyszła kolej na następny przystanek. Tym razem scena trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" zawita do Chełma.

Już 18 lipca wakacyjna trasa sprawi, że na jeden wieczór Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Na mieszkańców i gości czekają największe przeboje, wyjątkowi artyści oraz niezapomniana atmosfera wspólnego świętowania lata.

Chełm będzie piątym przystankiem tegorocznej trasy, która od początku wakacji przyciąga tysiące uczestników i widzów przed telewizorami w całej Polsce.

Zobacz również: Lato z Radiem i Telewizją Polską: Majka Jeżowska w gorsecie i mini! Przebiła nawet Justynę Steczkowską

Wiemy, kto wystąpi na trasie "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

To będzie wieczór pełen muzycznych emocji, wspólnego śpiewania i największych przebojów, które od lat łączą kolejne pokolenia słuchaczy. Różnorodny repertuar sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie – od rockowych klasyków, przez popowe hity, aż po niezapomniane utwory, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.

Na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne muzyczne style i pokolenia. Przed publicznością wystąpią:

Lanberry

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów

Michał Szpak

Video

Big Cyc

IRA

Chłopcy z Placu Broni

De Mono

Małgorzata Ostrowska

Tatiana Okupnik

Papa D

Transmisja koncertu „Lato z Radiem i Telewizją Polską” w sobotę od godziny 20:00 na antenie telewizyjnej Dwójki i w TVP VOD. Dzięki temu muzyczne emocje z Chełma będą mogli śledzić widzowie w całym kraju.

Współorganizatorem wydarzenia jest Jedynka Polskie Radio. Patronami medialnymi są Super Express, Telemagazyn i NaszeMiasto.pl.

Zobacz również: Viki Gabor jak uczennica. Natalia Kukulska postawiła na luz. Tłumy na koncercie "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

59