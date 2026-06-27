Viki Gabor jak uczennica. Natalia Kukulska postawiła na luz. Tłumy na koncercie "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

Maryla Rodowicz i Doda rozpoczęły trasę, a teraz "Lato z Radiem i Telewizją Polską" opanowało Radom

Letni sezon imprez plenerowych nabrał ogromnego tempa, dając melomanom szansę na zabawę w rytm największych przebojów. Rozpoczęcie tegorocznej edycji popularnej trasy koncertowej "Lato z Radiem i Telewizją Polską" miało miejsce 20 czerwca w Bielsku-Białej, gdzie na scenie brylowali Doda, Michał Szpak oraz niezastąpiona Maryla Rodowicz, porywając zgromadzoną widownię i telewidzów.

Siedem dni później muzyczna karawana przeniosła się na Mazowsze, instalując swoją potężną scenę tuż nad malowniczym zalewem na radomskich Borkach. Wyjątkowo upalna aura z 27 czerwca absolutnie nie odstraszyła mieszkańców, którzy bardzo licznie zgromadzili się na terenie imprezy, aby wspólnie śpiewać znane hity. Wśród wykonawców dających tego dnia wspaniały show znaleźli się:

wokalistka Natalia Kukulska

nastoletnia gwiazda Viki Gabor

znany raper Liber

zespół Varius Manx i Kasia Stankiewicz

Modowe wybory na scenie. Gwiazdy zaszalały podczas koncertu "Lato z Radiem i TVP"

Udział w tak dużym przedsięwzięciu telewizyjnym wiąże się nie tylko z perfekcyjnym przygotowaniem wokalnym, ale również z odpowiednim wizerunkiem, o czym wokaliści doskonale wiedzą. Wysokie temperatury panujące tego dnia w całym kraju stanowiły dla artystów idealny pretekst do zaprezentowania odważnych kreacji, w których mogli błyszczeć przed obiektywami aparatów i telewidzami przed ekranami.

Viki Gabor w galowym stroju, a Kasia Stankiewicz w kurtce. Zaskakujące kreacje w Radomiu

Podczas radomskiego koncertu dało się zauważyć niezwykle zróżnicowane podejście do letnich stylizacji. Viki Gabor zdecydowała się na bardzo zachowawczy ubiór przywodzący na myśl szkolny apel, podczas gdy Natalia Kukulska postawiła na absolutną wygodę w błękitnej spódniczce, rewelacyjnie wpasowując się w wakacyjny luz. Z kolei Kasia Stankiewicz mocno zszokowała zebranych, wychodząc na rozgrzaną scenę w pełnej kurtce pomimo upałów, a obiektywy fotoreporterów bardzo chętnie kierowały się również na młodą mamę, czyli uśmiechniętą Kasię Moś.

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