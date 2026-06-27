Afrykańskie upały nie powstrzymały fanów. Tłumy na koncercie Dawida Podsiadły

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-27 20:37

W ostatni czerwcowy weekend stolica przeżywa prawdziwy najazd miłośników muzyki, a PGE Narodowy tętni życiem dzięki Dawidowi Podsiadle. Wokalista występuje tam podczas pierwszego z dwóch zaplanowanych koncertów, które stanowią uroczyste zwieńczenie popularnej trasy Obrotowy Tour 2026. Ekstremalne warunki pogodowe zupełnie nie zniechęciły słuchaczy, a przed wejściem na stadion panowały doskonałe nastroje.

Dawid Podsiadło od lat cieszy się w Polsce gigantyczną popularnością i nieustannie udowadnia swoją niezachwianą pozycję na rynku muzycznym. Twórca potrafi bez najmniejszego problemu wyprzedać największe stadiony, a wejściówki na jego występy rozchodzą się błyskawicznie. Sukces piosenkarza wynika z łączenia różnych generacji słuchaczy oraz jego charakterystycznego dystansu do samego siebie. Każde tournée tego wokalisty odbija się szerokim echem, ponieważ muzyk nieustannie inwestuje w innowacyjną oprawę wizualną oraz nowoczesne technologie podczas swoich kolejnych występów.

Trasa Obrotowy Tour 2026. Dawid Podsiadło zamyka projekt na PGE Narodowym

Identyczna sytuacja dotyczy obecnego cyklu koncertów pod szyldem Obrotowy Tour 2026. Główna platforma znajduje się w centralnym punkcie boiska, co daje słuchaczom doskonałą widoczność z absolutnie każdego zakątka stadionu. Poprzednie wydarzenia zorganizowane w Chorzowie, Gdańsku oraz Poznaniu pokazały niesamowity rozmach, gdyż obok głównego artysty wystąpili między innymi Oki, Sobel i Artur Rojek. Obecne wydarzenie na płycie w Warszawie rozpoczyna wielki finał tej spektakularnej inicjatywy. Uśmiechnięci sympatycy zjawili się tłumnie pod sceną, zupełnie ignorując niesprzyjającą aurę.

Ekstremalne upały w Warszawie. Organizatorzy ułatwili wejście na stadion

Dzisiejszemu występowi towarzyszy niezwykle wysoka temperatura powietrza, która potrafi mocno wycieńczyć organizm. Uciążliwy żar z nieba stanowił poważne zagrożenie dla tysięcy ludzi stojących w długich kolejkach przed otwarciem bramek. Zespół odpowiedzialny za produkcję wydarzenia błyskawicznie zareagował na te trudności i wprowadził procedury poprawiające komfort publiczności. Ze względów bezpieczeństwa pozwolono słuchaczom na wniesienie własnych pojemników z wodą, utworzono specjalne darmowe dystrybutory na terenie obiektu, a także wyraźnie obniżono ceny napojów w oficjalnych punktach, co jest absolutnym unikatem na takich imprezach.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii w naszej galerii. Dajcie nam znać w komentarzach, jak oceniacie organizację dzisiejszej imprezy masowej!

Chorzów - koncert Dawida Podsiadło
Kolaż zdjęć przedstawiający rozentuzjazmowane tłumy fanów Dawida Podsiadły, oczekujących na koncert na PGE Narodowym w Warszawie w upalny dzień. Widać młode kobiety z wachlarzami, uśmiechnięte osoby, bariery zabezpieczające oraz drzewa w tle. Więcej o organizacji koncertu przeczytasz na naszym portalu.
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Dawid Podsiadło