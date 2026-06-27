Potężny wybuch w bloku na Białołęce! Eksplozja butli na ostatnim piętrze

Wybuch butli przy grillu gazowym na Aluzyjnej na warszawskiej Białołęce. Straż gasi pożar mieszkania na ostatnim piętrze

To był potężny wybuch, od którego aż zatrzęsły się się bloki! Ludzie wychodzili na balkony na warszawskiej Białołęce, próbując zorientować się, co się stało. Nawet około kilometra od miejsca, gdzie doszło do eksplozji, wrażenie było takie, jak gdyby wybuchło coś tuż obok. Po paru chwilach od strony ulicy Aluzyjnej i Mikołaja Trąby zaczął unosić się ciemny dym, słychać było nadjeżdżające wozy strażackie, radiowozy i karetkę pogotowia. Co się stało? Jak się okazało, wybuch miał miejsce na ostatnim piętrze jednego z bloków przy Aluzyjnej, a konkretnie na balkonie. Państwowa Straż Pożarna gasiła balkon, pod blokami i na balkonach gromadzili się przestraszeni i zaciekawieni ludzie.

"Do wybuchu doszło na balkonie, eksplodowała 10-kilogramowa butla przy grillu"

Z niektórych okien budynku naprzeciwko wyleciały szyby, szkło leżało na chodniku między budynkami. Od początku wszyscy podejrzewali, że mógł wybuchnąć grill gazowy na balkonie i te przypuszczenia potwierdzili "Super Expressowi" strażacy. "Do wybuchu doszło na balkonie, eksplodowała 10-kilogramowa butla przy grillu. Pojawił się pożar drewnianej zabudowy balkonu, części butli wybiły okna w bloku 10 metrów dalej. Na miejscu pracują cztery zastępy straży, nie ma osób poszkodowanych" - relacjonuje Kacper Papis z warszawskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zobacz naszą galerię zdjęć z miejsca wybuchu.

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