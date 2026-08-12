Zaćmienia słońca przed laty w Polsce! Pamiętasz 1999 rok? Mamy zdjęcia!

Przypominamy dawne zaćmienia Słońca w Polsce. Nie tylko 1999 rok

Dziś, 12 sierpnia wieczorem w Polsce będzie można podziwiać częściowe, ale miejscami bardzo głębokie zaćmienie Słońca. Chociaż przykładowo w Bieszczadach Księżyc zakryje niespełna połowę tarczy słonecznej, to już w Kotlinie Kłodzkiej aż 88 proc.! Głębokie zaćmienie będziemy obserwować też w centrum kraju. Kto chce podziwiać zaćmienie całkowite, musi polecieć do Hiszpanii, Portugalii czy na Islandię. Chociaż całkowite zaćmienia w Polsce są wielką rzadkością, to częściowe zdarzają się dosyć często, co kilka lat. Niemniej zaćmienia głębokie wywołują wiele emocji i są bardzo oczekiwanym zjawiskiem. Tak jest też teraz. Stopień zaćmienia porównywalny będzie z tym z 11 sierpnia 1999 roku. Wtedy było ono w naszym kraju niemal całkowite! W okolicy Bielska-Białej Księżyc przesłonił ok. 92 proc. tarczy słonecznej, w Krakowie około 91,9 proc., w Łodzi ok. 88 proc., w Warszawie ok. 82,7 proc. Byłam wtedy w Krakowie na Rynku Głównym. Zrobiło się wyraźnie ciemniej i chłodniej, ciekawe było zachowanie ptaków, które zaczęły niespokojnie latać. A czy Wy pamiętacie zaćmienie Słońca z 1999 roku? Przygotowaliśmy galerię zdjęć pokazujących zaćmienia w Polsce z dawnych lat!

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Kiedy były zaćmienia Słońca w Polsce? Przypominamy całkowite i głębokie

Pierwsze odnotowane całkowite zaćmienie Słońca w Polsce miało miejsce 20 marca 1140 roku nad morzem. Potem było ich jeszcze kilkanaście. Ostatnich pięć to: 19 listopada 1816 (Słupsk, Bydgoszcz, Włocławek, Łódź, Warszawa, Rzeszów), 8 lipca 1842 (Zakopane, Rzeszów, Przemyśl), 28 lipca 1851 (Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Białystok, Lublin), 19 sierpnia 1887 (Gorzów Wielkopolski, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Suwałki), 30 czerwca 1954 (Suwałki, Sejny).

Zaćmienia częściowe były znacznie częściej. Od 1999 roku było ich w naszym kraju w sumie 10, a dziś będzie jedenaste. Nie wszystkie jednak były głośne i widowiskowe. Najważniejsze z nich to: 11 sierpnia 1999 r. – zasłonięte około 80–92 proc. tarczy Słońca, 31 maja 2003 r. – do około 85 proc. tarczy Słońca na północy kraju, 4 stycznia 2011 r. – w Polsce Księżyc zasłonił około 75–82 proc. tarczy Słońca, 20 marca 2015 r. – około 60–76 proc. tarczy Słońca.

Sonda Obserwowałaś/eś zaćmienie Słońca? Tak Nie

27 lat temu 11 sierpnia 1999 r. z okazji zaćmienia słońca Wiadomości TVP nadały specjalne wydanie programu prowadzone przez Jolantę Pieńkowską. A dzisiaj powtórka - znów będzie można przeżyć ten wyjątkowy moment!Prawa autorskie TVP S.A. w likwidacji.* film opublikowany na… pic.twitter.com/Wn6NZ2qU1r— Wiktor Misztal (@MisztalWiktor) August 12, 2026

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